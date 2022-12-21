Сергей Кирьяков
Тренер
|Имя
|Сергей
|Отчество
|Вячеславович
|Фамилия
|Кирьяков
|Команда
|Ленинградец
|Гражданство
|Россия
|Дата рождения
|1 января 1970
|Имя
|Сергей
|Отчество
|Вячеславович
|Фамилия
|Кирьяков
|Команда
|Ленинградец
|Гражданство
|Россия
|Дата рождения
|1 января 1970
|Команда
|Игр
|Побед
|Поражений
|Ничьих
|Ленинградец
|20
|16
|1
|3
|Дата
|Матч
|15.07.2022
|Луки-Энергия
|0 : 4
|Ленинградец
|24.07.2022
|Ленинградец
|5 : 1
|Электрон
|30.07.2022
|Звезда
|0 : 0
|Ленинградец
|06.08.2022
|Ленинградец
|4 : 0
|Балтика-БФУ
|14.08.2022
|Ядро
|0 : 1
|Ленинградец
|21.08.2022
|Ленинградец
|1 : 2
|Зоркий
|27.08.2022
|Ленинградец
|2 : 1
|Енисей-М
|04.09.2022
|Ленинградец
|7 : 0
|Родина-М
|10.09.2022
|Динамо СПб
|0 : 2
|Ленинградец
|18.09.2022
|Ленинградец
|2 : 1
|Зенит-2
|22.09.2022
|Электрон
|1 : 1
|Ленинградец
|26.09.2022
|Ленинградец
|4 : 2
|Звезда
|02.10.2022
|Балтика-БФУ
|0 : 1
|Ленинградец
|15.10.2022
|Ленинградец
|3 : 1
|Ядро
|19.10.2022
|Зоркий
|1 : 2
|Ленинградец
|24.10.2022
|Енисей-М
|0 : 2
|Ленинградец
|30.10.2022
|Родина-М
|0 : 3
|Ленинградец
|05.11.2022
|Ленинградец
|1 : 0
|Динамо СПб
|09.11.2022
|Зенит-2
|1 : 1
|Ленинградец
|13.11.2022
|Ленинградец
|2 : 0
|Луки-Энергия