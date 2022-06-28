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Сергей Кирьяков
Сергей Кирьяков
Россия
1 января 1970 (56)
Тренер
Статистика
Новости
Публикации
Выявлен клуб РПЛ, у которого «все совсем грустно»
2 ноября
Кирьяков – о Батракове: «Мне было бы стыдно, чтобы говорили о моем голе при 1:4»
21 октября
7
Кирьяков назвал игроков «Спартака», которые провалили матч с «Динамо»
7 сентября
17
«Позор»: Кирьяков пристыдил свой бывший клуб
8 августа
1
Головину дали совет, как быть с вариантами в России
17 июля
«Едет заканчивать с футболом»: на Сперцяне поставили крест
28 июня
22
Кирьяков дал прогноз, какое место в группе ЧМ-2026 заняла бы Россия
15 июня
3
«Позор и унижение»: «Динамо» раскритиковали за назначение Шварца
1 июня
2
Кирьяков сделал неутешительный прогноз на будущее Кокорина
22 мая
3
«Жалко смотреть на эту клоунаду!»: Кирьяков возмущен интересом ЦСКА и «Динамо» к иностранному тренеру
12 мая
1
«Душевая, голые мужские тела»: у Кирьякова есть вопросы к назначению нового тренера «Униона»
12 апреля
2
Кирьяков дал совет «Спартаку», что делать дальше
6 марта
16
Журова отреагировала на слова Кирьякова о повышении цен на коммуналку
15 февраля
26
Кирьяков – о ценах на коммуналку: «За воду пришел сумасшедший счет»
13 февраля
14
«Баварии» предложили российского вратаря на замену Нойеру
29 января
4
Кирьяков похвастался, как его почитают в Германии
28 января
Кирьяков оценил готовящийся трансфер Тюкавина в «Боруссию»
15 января
5
Топ-3 легионера в истории РПЛ по версии Кирьякова
2025.12.12 11:04
4
Кирьяков считает, что 72-летний Пеллегрини был пьяный, когда предложил кардинально изменить правила футбола
2025.11.08 14:52
2
Кисляка назвали игроком среднего уровня для Европы
2025.10.30 14:21
3
Кирьяков – о руководстве «Спартака»: «Пусть смешат народ дальше…»
2025.10.30 10:36
26
Кирьяков: «Когда-то в «Спартаке» начнут думать головой, а не другими местами»
2025.10.21 00:12
7
Кирьяков предложил тренера на замену Станковичу в «Спартаке»
2025.10.08 09:19
9
Кирьяков высказался об увольнении Станковича
2025.09.26 14:10
5
Кирьяков тремя словами оценил состояние «Спартака»
2025.09.24 17:10
13
Кирьяков сказал, чем рискует Черчесов при неудаче в «Ахмате»
2025.08.07 13:05
2
Кирьяков – о ситуации с Глушенковым: «Это театр»
2025.08.05 10:37
12
Кирьяков – о «Спартаке»: «Миллионы потрачены впустую»
2025.08.05 09:10
5
Глушенкову посоветовали «перестать строить из себя девочку»
2025.07.30 16:24
15
Кирьяков назвал «Зенит» фаворитом нового сезона: «Перенесли празднование 100-летия, не жалеют денег, чтобы усилиться»
2025.07.16 10:32
15
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