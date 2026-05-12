«Жалко смотреть на эту клоунаду!»: Кирьяков возмущен интересом ЦСКА и «Динамо» к иностранному тренеру

Сергей Кирьяков отреагировал на информацию, что у Сандро Шварца есть сразу два варианта продолжения карьеры в РПЛ.

Немецкого тренера хотят назначить ЦСКА и «Динамо».

«Если это произойдeт, то будет непонятное решение руководства одного или второго клуба. Там, видимо, совсем проблемы с головами.

В такое время возвращать человека из Германии. Полная бредятина! Если это правда, то у клубов большие проблемы. Просто не верю в это. Идиотизм! Если это случится, то долго можно смеяться.

Он уехал в своe время, а сейчас за него борьба. Не только он убежал, а ещe Воронин, весь штаб. Остался только спортивный директор Бувач, которого не слышно и не видно. Клоунада какая-то, цирк!

Не помню, он интервью-то хоть давал? Некоторые не знают, как он выглядит. Это реалии нашего футбола, к сожалению.

Руководители просто далеки от реалий, поэтому, наверное, у нас и футбол такой. Жалко на это всe смотреть», – заявил Кирьяков.