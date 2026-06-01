Реакция Пономарева на решение ЦСКА по Игдисамову

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев высказался о том, что Дмитрия Игдисамова официально утвердили на посту главного тренера.
«Бывает, что человек не играл сам, но понимает футбол – даже лучше, чем заслуженный ветеран, который игру не видит. Таких примеров масса.
Тарасов стал великим тренером, а играть не умел. Юрген Клопп тоже не играл. Мусаев в «Краснодаре» – тоже.
Будет сложно, но может Игдисамов сможет стать великим, посмотрим», – заявил Пономарев.
- Игдисамов возглавил ЦСКА 4 мая вместо уволенного Фабио Челестини.
- При нем команда проиграла «Спартаку» (0:1) в кубковом дерби, а также победила «Пари НН» (2:1) и «Локомотив» (3:1) в РПЛ.
- С 39-летним тренером заключили контракт по схеме «2+2».
Источник: «Советский спорт»