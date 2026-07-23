Мостовой назвал главного фаворита сезона в РПЛ

Александр Мостовой поделился ожиданиями от нового сезона РПЛ. Он считает «Зенит» главным фаворитом.

«Все будет как обычно. «Зенит» никого не потерял, только приобрел. Остальные команды будут стараться навязывать интригу. Середняки тоже стали отбирать очки.

В любом случае, основным претендентом является «Зенит». У них много иностранцев, еще двух они купили перед сезоном. До сентября могут купить еще кого-нибудь», – сказал Мостовой.