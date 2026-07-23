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Глава КДК объяснил наказание для Соболева

23 июля, 19:47
5

Председатель КДК РФС Артур Григорьянц прокомментировал наказание для зенитовца Александра Соболева по итогам суперкубкового матча против «Спартака».

  • Инцидент случился на 98-й минуте встречи, когда форвард петербургского клуба Александр Соболев забил с пенальти и сравнял счет. После гола он направился к трибуне с фанатами красно-белых, встал к ним спиной и указал на свою фамилию на футболке, сопровождая это выкриками и жестами.
  • К Соболеву подбежал полузащитник «Спартака» Роман Зобнин и предъявил ему претензии.
  • К конфликту подключились другие игроки обеих команд, ситуация перешла в массовую стычку. После этого болельщики московской команды начали швырять пластиковые бутылки с трибуны на игровое поле.

«После празднования Александром Соболевым забитого гола у трибуны D, на которой располагались болельщики «Спартака», на поле были брошены пластиковые бутылки с водой, зажигалки и стаканы. По имеющейся информации, предметы не попали в игроков и официальных лиц матча.

По итогам рассмотрения эпизода КДК признал действия Соболева провокационными, создавшими угрозу возникновения нарушений общественного порядка на стадионе. На основании этого принято решение оштрафовать футболиста «Зенита» Соболева на 30 000 рублей. В соответствии с регламентом данный штраф является максимальным», – сказал Григорьянц в телеграм-канале РФС.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Зенит Соболев Александр
Комментарии (5)
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Taps
1784825628
А 30 млн. слабо ? И по морде тупой дать ...
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Semenycch
1784825758
Получается это Соболев бросал в болельщиков Спартака бутылки с водой, зажигалки и стаканы? А то получается как по пословице, наказали невиновного, а виновные ушли от наказания! Так кто в кого бросал предметы? И еще, праздновать гол по правилам РФС запрещено?
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mutabor0992
1784835328
кдк просто КЛОУНЫ!!!Понять и простить!В следующий раз после такой выходки могут трибуны не сдержать...
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FCSpartakM
1784837178
напакостил, выиграл кубок и норм. У немытых очередной психический гештальт закрыт. То сто лет 2 раза праздновали, то всем скопом тащили за юбилейный супер кап
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