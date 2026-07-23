Глава КДК объяснил наказание для Соболева

Председатель КДК РФС Артур Григорьянц прокомментировал наказание для зенитовца Александра Соболева по итогам суперкубкового матча против «Спартака».

Инцидент случился на 98-й минуте встречи, когда форвард петербургского клуба Александр Соболев забил с пенальти и сравнял счет. После гола он направился к трибуне с фанатами красно-белых, встал к ним спиной и указал на свою фамилию на футболке, сопровождая это выкриками и жестами.

К Соболеву подбежал полузащитник «Спартака» Роман Зобнин и предъявил ему претензии.

К конфликту подключились другие игроки обеих команд, ситуация перешла в массовую стычку. После этого болельщики московской команды начали швырять пластиковые бутылки с трибуны на игровое поле.

«После празднования Александром Соболевым забитого гола у трибуны D, на которой располагались болельщики «Спартака», на поле были брошены пластиковые бутылки с водой, зажигалки и стаканы. По имеющейся информации, предметы не попали в игроков и официальных лиц матча.

По итогам рассмотрения эпизода КДК признал действия Соболева провокационными, создавшими угрозу возникновения нарушений общественного порядка на стадионе. На основании этого принято решение оштрафовать футболиста «Зенита» Соболева на 30 000 рублей. В соответствии с регламентом данный штраф является максимальным», – сказал Григорьянц в телеграм-канале РФС.