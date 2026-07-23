Федотов прокомментировал назначение 24-летнего судьи на матч РПЛ

Экс-арбитр РПЛ Игорь Федотов оценил назначение 24-летнего судьи Матвея Заики на игру 1-го тура «Динамо» – «Крылья Советов».

«Я считаю, что назначение Заики главным судьей матча «Динамо» – «Крылья Советов» – хорошее решение Департамента судейства РФС. В моем понимании, если рефери попал в РПЛ, то смотреть, сколько он отработал до этого, держать его, мариновать, конечно же, никакого смысла нет. У меня нет сомнений в том, что игроки с пониманием отнесутся к Матвею в предстоящей встрече, так как он является дебютантом.

Что же касается самих ожиданий от его работы, лично мне кажется самым главным не то, будут ошибки или нет, а само понимание футбола, одинаковая трактовка эпизодов и справедливое отношение к обеим командам. А так, на мой взгляд, в 24 года работать на таком уровне – это круто! (Смеется.) По моему мнению, при должном отношении к делу Матвей станет арбитром ФИФА», – сказал Федотов.