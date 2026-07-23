Вендел готов извиниться перед болельщиками за оскорбительный жест

Полузащитник «Зенита» Вендел высказался о ситуации, возникшей с ним во время матча РПЛ в Воронеже в 2025 году.

– Весной 2025-го в Воронеже с тобой произошел неприятный инцидент, когда ты показал средний палец трибунам, а позднее КДК РФС подтвердил факт проявления расизма со стороны местных болельщиков. Теперь «Факел» снова играет в РПЛ. Что будешь чувствовать, когда вернешься на тот стадион?

– То, что тогда произошло, мне очень не понравилось, но все это осталось в прошлом. Если кого-то мои эмоции тогда задели, я готов извиниться перед болельщиками. Сейчас я хочу только одного – чтобы матч прошел в здоровой атмосфере, чтобы люди пришли посмотреть хороший футбол между «Зенитом» и «Факелом». Надеюсь, победит сильнейший, а сама игра пройдет спокойно и без подобных историй.