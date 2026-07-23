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Вендел пообещал проставиться перед футболистами «Зенита»

Сегодня, 15:55
9

Полузащитник «Зенита» Вендел высказался о своих опозданиях на сборы петербургской команды.

– В чемпионской раздевалке Константин Зырянов сказал, что тебе вернут часть штрафа. Это стало неожиданностью?

– Я понимал, что действительно опоздал и сам виноват в этом. И если бы штраф не отменили, я бы это принял. Все знают, что произошло. К тому же мы стали чемпионами, все были счастливы и отмечали победу. Перед командой я пока еще не проставился, но обязательно это сделаю. Если парни не захотят идти в ресторан, тогда оплачу для всех поход в баню.

– История с опозданием снова повторилась. Как сейчас команда воспринимает такие ситуации? На одном из видео партнеры подшучивали над тобой – Соболев, Мостовой.

– Прежде всего, я извинился перед командой и перед главным тренером. В этот раз мое отсутствие было согласовано с клубом. Несмотря на это, понимал, что должен заплатить штраф и попросить прощения у ребят. Сейчас для меня главное – продолжать работать и показывать на поле свой максимум.

  • Вендел в июне прибыл в расположение «Зенита» позже остальных игроков. Сообщалось, что петербуржцы пригрозили футболисту штрафом в размере 700 тысяч евро.
  • Срок контракта 28-летнего бразильца с «Зенитом» рассчитан до середины 2029 года.
  • В прошлом сезон бразилец провел за петербуржцев 30 матчей, забил 2 гола, сделал 3 ассиста.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Вендел
Комментарии (9)
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evgevg13
1784812445
Ну теперь страна может спать спокойно.
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ТяжелаяАртиллерия
1784812805
Передо мной и многими на бомбардире, кто болеют за Зенит, должен проставиться!
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АЛЕКС 58
1784813511
Молодец! Настоящий российский мужик! Не важно что шоколадный!
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R_a_i_n
1784815583
Каждому по фунфырику и хот-догу 😅
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