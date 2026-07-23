Вендел пообещал проставиться перед футболистами «Зенита»

Полузащитник «Зенита» Вендел высказался о своих опозданиях на сборы петербургской команды.
– В чемпионской раздевалке Константин Зырянов сказал, что тебе вернут часть штрафа. Это стало неожиданностью?
– Я понимал, что действительно опоздал и сам виноват в этом. И если бы штраф не отменили, я бы это принял. Все знают, что произошло. К тому же мы стали чемпионами, все были счастливы и отмечали победу. Перед командой я пока еще не проставился, но обязательно это сделаю. Если парни не захотят идти в ресторан, тогда оплачу для всех поход в баню.
– История с опозданием снова повторилась. Как сейчас команда воспринимает такие ситуации? На одном из видео партнеры подшучивали над тобой – Соболев, Мостовой.
– Прежде всего, я извинился перед командой и перед главным тренером. В этот раз мое отсутствие было согласовано с клубом. Несмотря на это, понимал, что должен заплатить штраф и попросить прощения у ребят. Сейчас для меня главное – продолжать работать и показывать на поле свой максимум.
- Вендел в июне прибыл в расположение «Зенита» позже остальных игроков. Сообщалось, что петербуржцы пригрозили футболисту штрафом в размере 700 тысяч евро.
- Срок контракта 28-летнего бразильца с «Зенитом» рассчитан до середины 2029 года.
- В прошлом сезон бразилец провел за петербуржцев 30 матчей, забил 2 гола, сделал 3 ассиста.