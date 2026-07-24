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Гвардиола принял итоговое решение по сборной Италии

Сегодня, 12:24
2

Хосеп Гвардиола не возглавит сборную Италии.

Испанский специалист отказался, отклонив предложение Итальянской федерации футбола.

Гвардиола решил взять паузу в работе. Он хочет посвятить время семье.

  • Гвардиола покинул «Манчестер Сити» по окончании прошлого сезона.
  • Он работал с английским клубом с 2016 года и выиграл шесть титулов АПЛ, три Кубка Англии, три Суперкубка Англии, а также Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.
  • До этого тренер возглавлял «Барселону» и «Баварию».

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Источник: твиттер Фабрицио Романо
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Италия Гвардиола Хосеп
Комментарии (2)
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DmitryViktorovich
1784887340
Зачем ему эта помойка нужна, только имя свое позорить
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zigbert
1784890841
Убили всю надежду у итальянцев.
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