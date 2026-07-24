Гвардиола принял итоговое решение по сборной Италии

Хосеп Гвардиола не возглавит сборную Италии.
Испанский специалист отказался, отклонив предложение Итальянской федерации футбола.
Гвардиола решил взять паузу в работе. Он хочет посвятить время семье.
- Гвардиола покинул «Манчестер Сити» по окончании прошлого сезона.
- Он работал с английским клубом с 2016 года и выиграл шесть титулов АПЛ, три Кубка Англии, три Суперкубка Англии, а также Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.
- До этого тренер возглавлял «Барселону» и «Баварию».
Источник: твиттер Фабрицио Романо