⚡️ Отбор ЧМ-2026. Италия в третий раз подряд не вышла на чемпионат мира, уступив Боснии и Герцеговине

Сборная Италии снова не отобралась на чемпионат мира – в третий раз подряд.

Команда Дженнаро Гаттузо в финальном стыковом матче квалификации ЧМ-2026 проиграла Боснии и Герцеговине в серии пенальти.

Итальянцы упустили победу в основное время на 79-й минуте, играя больше тайма вдесятером после удаления Алессандро Бастони.

Голами отличились Мойзе Кен и Харис Табакович, по пенальти боснийцы выиграли со счетом 4:1.

Босния и Герцеговина попала на ЧМ-2026 в группу B к Канаде, Швейцарии и Катару.