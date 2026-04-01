⚡️ Отбор ЧМ-2026. Италия в третий раз подряд не вышла на чемпионат мира, уступив Боснии и Герцеговине

Сборная Италии снова не отобралась на чемпионат мира – в третий раз подряд.
Команда Дженнаро Гаттузо в финальном стыковом матче квалификации ЧМ-2026 проиграла Боснии и Герцеговине в серии пенальти.
Итальянцы упустили победу в основное время на 79-й минуте, играя больше тайма вдесятером после удаления Алессандро Бастони.
Голами отличились Мойзе Кен и Харис Табакович, по пенальти боснийцы выиграли со счетом 4:1.
Босния и Герцеговина попала на ЧМ-2026 в группу B к Канаде, Швейцарии и Катару.
Отборочные матчи к ЧМ. Европа. Финал
Босния и Герцеговина - Италия - 1:1 (0:1, 1:0, 0:0, по пенальти 4:1)Таблица турнира
Голы: 0:1 - М. Кен, 15; 1:1 - Х. Табакович, 79.
Удаления: нет - А. Бастони, 41.
Источник: «Бомбардир»