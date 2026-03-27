Отбор ЧМ-2026. Босния и Герцеговина выбила Уэльс, Чехия прошла Ирландию

Определились последние две сборные, которые сыграют в финалах раунда плей-офф отборочного турнира ЧМ-2026.
Босния и Герцеговина по пенальти обыграла Уэльс после ничьей 1:1 в основное время. Балканцев спас гол 40-летнего Эдина Джеко на 86-й минуте.
Чехия тоже в серии пенальти победила Ирландию, отыгравшись с 0:2.
Отборочные матчи к ЧМ. Европа. 1/2 финала
Чехия - Ирландия - 2:2 (4:2, 1:0, 0:0, по пенальти 4:3)
Уэльс - Босния и Герцеговина - 1:1 (0:0, 1:1, 0:0, по пенальти 2:4)
Голы: 1:0 - Д. Джеймс, 51; 1:1 - Э. Джеко, 86.
Источник: «Бомбардир»