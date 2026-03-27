  • Отбор ЧМ-2026. Босния и Герцеговина выбила Уэльс, Чехия прошла Ирландию

Отбор ЧМ-2026. Босния и Герцеговина выбила Уэльс, Чехия прошла Ирландию

27 марта, 01:37
1

Определились последние две сборные, которые сыграют в финалах раунда плей-офф отборочного турнира ЧМ-2026.

Босния и Герцеговина по пенальти обыграла Уэльс после ничьей 1:1 в основное время. Балканцев спас гол 40-летнего Эдина Джеко на 86-й минуте.

Чехия тоже в серии пенальти победила Ирландию, отыгравшись с 0:2.

Отборочные матчи к ЧМ. Европа. 1/2 финала
Чехия - Ирландия - 2:2 (4:2, 1:0, 0:0, по пенальти 4:3)
Голы: 0:1 - Т. Пэррот, 19 (с пенальти); 0:2 - М. Коварж, 23 (в свои ворота); 3:2 - П. Шик, 27 (с пенальти); 4:2 - П. Шик, 27 (с пенальти); 2:2 - П. Шик, 27 (с пенальти); 1:2 - П. Шик, 27 (с пенальти); 5:2 - Л. Крейчи, 86.
Таблица турнира Календарь турнира
Уэльс - Босния и Герцеговина - 1:1 (0:0, 1:1, 0:0, по пенальти 2:4)
Голы: 1:0 - Д. Джеймс, 51; 1:1 - Э. Джеко, 86.
Таблица турнира Календарь турнира

Источник: «Бомбардир»
Пингвины Антарктиды/Форпо
1774599838
РФСПРФ ГОЛОС РУССКОГО ФУТБОЛА мафия Албании купила судей, поэтому Косово в финальных стыках ⚽️
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
