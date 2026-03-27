Отбор ЧМ-2026. Босния и Герцеговина выбила Уэльс, Чехия прошла Ирландию

Определились последние две сборные, которые сыграют в финалах раунда плей-офф отборочного турнира ЧМ-2026.

Босния и Герцеговина по пенальти обыграла Уэльс после ничьей 1:1 в основное время. Балканцев спас гол 40-летнего Эдина Джеко на 86-й минуте.

Чехия тоже в серии пенальти победила Ирландию, отыгравшись с 0:2.