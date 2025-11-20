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Ирландия
Сборная Ирландии по футболу
Лига наций
Стадион:
Авива-Стэдиум
Сайт:
http://www.fai.ie
Тренер:
Джон О'Ши
Состав
Статистика
Новости
Публикации
Результаты
Расписание
Таблица
Трансляция
Ирландия – Катар: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 мая 2026
28 мая
Ирландия – Катар: прогноз и ставки на матч 28 мая 2026 с коэффициентом 1.65
27 мая
Ирландия – Гренада: прогноз и ставки на матч 16 мая 2026 с коэффициентом 1.62
15 мая
Трансляция
Ирландия – Северная Македония: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 31 марта 2026
31 марта
Отбор ЧМ-2026. Босния и Герцеговина выбила Уэльс, Чехия прошла Ирландию
27 марта
1
Трансляция
Чехия – Ирландия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 марта 2026
26 марта
Чехия – Ирландия: прогноз и ставки на матч 26 марта 2026 с коэффициентом 1.98
25 марта
Фото
Италия – Северная Ирландия, Украина – Швеция и другие пары европейских стыков ЧМ-2026
2025.11.20 15:40
7
Определились участники стыков европейского отбора ЧМ-2026
2025.11.19 01:19
Отбор ЧМ-2026. Ирландия благодаря голу на 96-й минуте победила Венгрию и вышла в стыки
2025.11.16 19:10
1
Тренер Португалии объяснил удаление Роналду: «Защитник драматично упал на газон»
2025.11.14 14:55
2
Тренер сборной Португалии отреагировал на скандальное удаление Роналду
2025.11.14 09:04
10
Отбор ЧМ-2026. Франция разгромила Украину, поражение Португалии, победы Англии и Италии
2025.11.14 00:43
1
Роналду провел последний матч в отборах ЧМ, получив прямую красную карточку
2025.11.14 00:17
8
Трансляция
Ирландия – Португалия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 ноября 2025
2025.11.13 21:35
Отбор ЧМ-2026. Англия, Испания и Италия крупно выиграли, разгромное поражение Грузии, дубль Роналду не стал победным и другие результаты
2025.10.14 23:43
Трансляция
Ирландия – Армения: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 октября 2025
2025.10.14 20:35
Ирландия – Армения: прогноз и ставки на матч 14 октября 2025 с коэффициентом 1.87
2025.10.13 10:08
Отбор ЧМ-2026. Роналду не забил с пенальти, но Португалия победила Ирландию (1:0)
2025.10.11 23:43
2
Трансляция
Португалия – Ирландия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 октября 2025
2025.10.11 20:35
Португалия – Ирландия: прогноз и ставки на матч 11 октября 2025 с коэффициентом 1.80
2025.10.10 09:47
Отбор ЧМ-2026. Сперцян и Тикнизян помогли Армении обыграть Ирландию (2:1)
2025.09.09 21:01
3
Трансляция
Армения – Ирландия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 сентября 2025
2025.09.09 17:50
Армения – Ирландия: прогноз и ставки на матч 9 сентября 2025 с коэффициентом 2.00
2025.09.08 09:09
Ирландия – Венгрия: прогноз и ставки на матч 6 сентября 2025 с коэффициентом 1.95
2025.09.05 09:23
Прогноз на точный счeт матча Ирландия – Сенегал: Товарищеский матч, 6 июня 2025
2025.06.05 11:42
Трансляция
Ирландия – Болгария: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 марта 2025
2025.03.23 21:35
Лига наций. Англия разгромила Ирландию (5:0) и выиграла группу
2024.11.17 21:52
Трансляция
Англия – Ирландия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 ноября 2024
2024.11.17 18:50
Фото
Фанат вышел на поле перед матчем Ирландия – Англия, притворившись игроком англичан
2024.09.08 16:52
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