Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Ямаль Головин Миранчук Батраков
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Роналду провел последний матч в отборах ЧМ, получив прямую красную карточку

Роналду провел последний матч в отборах ЧМ, получив прямую красную карточку

Сегодня, 00:17
6

Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду не доиграл матч 9-го тура отбора ЧМ-2026 против Ирландии.

Нападающего «Аль-Насра» удалили на 61-й минуте при счете 0:2 в пользу соперника.

40-летний Роналду ударил защитника локтем по спине – сначала судья дал ему желтую карточку, но изменил решение после просмотра ВАР.

  • Для Криштиану этот матч стал последним в карьере в квалификации чемпионата мира.
  • Игру с Арменией в 10-м туре он пропустит из-за дисквалификации, а в отборе ЧМ-2030 участвовать не планирует.

«Бомбардир» воспроизводит хронологию событий:

Роналду начал провоцировать еще до эпизода с удалением – так он намекал ирландским болельщикам на слезы.

Момент с ударом в спину – чистое неспортивное поведение!

Даре О’Ши упал на газон после произошедшего.

Споры двух участников эпизода и главного арбитра Гленна Нюберга.

Роналду сначала получает желтую карточку, а затем красную.

Фото: IMAGO / Global Look Press, твиттер The Athletic | Football

Еще по теме:
Роналду назвал идеальный сценарий для завершения карьеры 1
Роналду сделал важное заявление на тему завершения карьеры
Роналдо отреагировал на слова Роналду о лучшем футболисте в истории 3
Источник: «Бомбардир»
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Португалия Ирландия Аль-Наср Роналду Криштиану
Комментарии (6)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Plyash
1763071644
Рон , уходи на покой , великие себя так не ведут , стыдно за тебя . Вспомни Пеле , Марадону .
Ответить
bes 2
1763072613
Роналду провел последний матч в отборах ЧМ, получив прямую красную карточку Источник: «Бомбардир»==== То есть Бомбардир собрал только те факты, которые против Роналду, не показав общую картину. Бомба, где ваша объективность ? И есть ли у вас она ?
Ответить
Главные новости
Скандальное удаление Роналду, размер компенсации Станковича, Чалов может вернуться в РПЛ и другие новости
01:45
Известны 29 из 48 участников ЧМ-2026
01:23
Раскрыт список тренеров, которых «Спартак» рассматривал на замену Станковичу
01:11
3
Вторая европейская сборная отобралась на ЧМ-2026
01:00
Отбор ЧМ-2026. Франция разгромила Украину, поражение Португалии, победы Англии и Италии
00:43
1
Гурцкая назвал утопическую ошибку «Спартака»
00:30
Роналду провел последний матч в отборах ЧМ, получив прямую красную карточку
00:17
6
Месси пообещали статую на обновленном стадионе «Барселоны»
Вчера, 23:57
Стал известен размер компенсации Станковичу за увольнение из «Спартака»
Вчера, 23:47
8
Гурцкая раскрыл, как появилась новость о возможном увольнении Карпина из «Динамо»
Вчера, 23:23
Все новости
Все новости
Роналду провел последний матч в отборах ЧМ, получив прямую красную карточку
00:17
6
Армения и Азербайджан не сыграют на ЧМ-2026
Вчера, 22:33
Отбор ЧМ-2026. Дубль Холанда, домашние поражения Армении и Азербайджана
Вчера, 22:00
УЕФА снова призвали отстранить Израиль – письмо подписали Погба и другие футболисты
Вчера, 17:31
2
Тренер сборной Испании – о ситуации с Ямалем: «Я в шоке»
11 ноября
Ямаль пропустит матчи сборной Испании в ноябре – его исключили из состава по решению федерации
11 ноября
1
Сперцян рассказал, как относится к выступлениям за Армению
11 ноября
ФотоСербия объявила о назначении нового главного тренера
30 октября
5
Экс-главный тренер «Челси» возглавил сборную Швеции
20 октября
Роналду прокомментировал бомбардирский рекорд в отборах ЧМ
16 октября
Сборная Чехии уволила главного тренера
15 октября
Кейн установил два рекорда сборной Англии
15 октября
Роналду забил 947-й и 948-й голы в карьере
15 октября
Первая европейская сборная отобралась на ЧМ-2026
14 октября
Отбор ЧМ-2026. Англия, Испания и Италия крупно выиграли, разгромное поражение Грузии, дубль Роналду не стал победным и другие результаты
14 октября
Роналду стал лучшим бомбардиром в истории отборов ЧМ
14 октября
ФотоВ матче Уэльс – Бельгия на поле выбежала крыса
14 октября
9
Казахстан лишился шансов на выход на ЧМ-2026
14 октября
2
Отбор ЧМ-2026. Победы Германии и Бельгии, Франция потеряла очки и другие результаты
13 октября
В Израиле жестко ответили на призывы отстранить команды от международных турниров
13 октября
4
Сборная Азербайджана потеряла багаж перед игрой с Украиной
13 октября
5
Сменился лучший ассистент в истории сборной Нидерландов
13 октября
Отбор ЧМ-2026. Левандовски помог победить Польше, Хойлунд – Дании, Хорватия разгромила Гибралтар
12 октября
Отбор ЧМ-2026. Фареры победили Чехию, Беларусь проиграла Шотландии
12 октября
6
Отбор ЧМ-2026. Испания и Италия победили Грузию (2:0) и Эстонию (3:1)
11 октября
1
Отбор ЧМ-2026. Роналду не забил с пенальти, но Португалия победила Ирландию (1:0)
11 октября
2
Отбор ЧМ-2026. Норвегия устранила Израиль (5:0), у Холанда хет-трик и незабитый пенальти
11 октября
1
Отбор ЧМ-2026. Украина обыграла на выезде Исландию (5:3), Бельгия не справилась с Северной Македонией (0:0)
10 октября
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 