Роналду провел последний матч в отборах ЧМ, получив прямую красную карточку

Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду не доиграл матч 9-го тура отбора ЧМ-2026 против Ирландии.
Нападающего «Аль-Насра» удалили на 61-й минуте при счете 0:2 в пользу соперника.
40-летний Роналду ударил защитника локтем по спине – сначала судья дал ему желтую карточку, но изменил решение после просмотра ВАР.
- Для Криштиану этот матч стал последним в карьере в квалификации чемпионата мира.
- Игру с Арменией в 10-м туре он пропустит из-за дисквалификации, а в отборе ЧМ-2030 участвовать не планирует.
«Бомбардир» воспроизводит хронологию событий:
Роналду начал провоцировать еще до эпизода с удалением – так он намекал ирландским болельщикам на слезы.
Момент с ударом в спину – чистое неспортивное поведение!
Даре О’Ши упал на газон после произошедшего.
Споры двух участников эпизода и главного арбитра Гленна Нюберга.
Роналду сначала получает желтую карточку, а затем красную.
