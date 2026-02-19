Экс-игрока «Спартака» сравнили с легендарным Мавроди

Инсайдер Иван Карпов оценил заработок полузащитника «Рубина» Александра Ломовицкого в последние месяцы.

«Пример пассивного дохода от Ломовицкого.

За 1,5 года не сыграл ни одной игры в РПЛ за «Рубин». Лишь провел девять матчей в аренде за «Факел» прошлой весной.

За это время заработал около 100 миллионов рублей, сидя на скамейке или находясь на больничном.

Зимой не захотел расторгать контракт, чтобы получит еще 18 миллионов рублей за три месяца.

Такой схеме позавидовал бы даже Мавроди. Алло, бизнес – да-да, деньги», – написал Карпов про экс-спартаковца.