Ещенко: «Если «Оренбург» обыграл «Зенит», почему «Спартаку» не обыграть?»

Бывший спартаковец Андрей Ещенко поделился ожиданиями от матча 21-го тура РПЛ против «Зенита».
«Это дерби, фаворита тут назвать нельзя, жду хорошей игры. Если «Оренбург» обыграл «Зенит», почему бы «Спартаку» не обыграть? Сейчас «Спартак» много забивает и много пропускает.
Мне, естественно, хотелось бы, чтобы «Спартак» победил и включился в гонку, чтобы в РПЛ была интрига», – сказал Ещенко.
- Встреча на петербургской «Газпром Арене» состоится 14 марта и начнется в 16:00 по московскому времени.
- «Зенит» занимает в турнирной таблице чемпионата России второе место. Команда Сергея Семака отстает от лидирующего и защищающего титул «Краснодара» на одно очко. «Зенит» проводит 100-й сезон.
- «Спартак» идет на шестой позиции. Отставание от лидирующей тройки составляет шесть очков.
- В первом круге команды сыграли на «Лукойл Арене» со счетом 2:2.
- Зимой «Спартак» назначил нового главного тренера. Пост занял испанец Хуан Карлос Карседо, пришедший из кипрского «Пафоса».
Источник: «Матч ТВ»