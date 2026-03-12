Ещенко: «Если «Оренбург» обыграл «Зенит», почему «Спартаку» не обыграть?»

Бывший спартаковец Андрей Ещенко поделился ожиданиями от матча 21-го тура РПЛ против «Зенита».

«Это дерби, фаворита тут назвать нельзя, жду хорошей игры. Если «Оренбург» обыграл «Зенит», почему бы «Спартаку» не обыграть? Сейчас «Спартак» много забивает и много пропускает.

Мне, естественно, хотелось бы, чтобы «Спартак» победил и включился в гонку, чтобы в РПЛ была интрига», – сказал Ещенко.