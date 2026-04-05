Круговой одним словом описал свой гол «Акрону»

Латераль ЦСКА Данил Круговой опубликовал пост после матча 23-го тура чемпионата России по футболу против «Акрона» (2:1).
Защитник забил победный гол дальним ударом.
«Рад, что залетела такая красота! Но больше всего рад победе! Тяжелые и важные три очка. Во вторник на этом стадионе уже будем биться в плей-офф Кубка.
С победой, армейцы!» – написал Круговой.
- ЦСКА поднялся на четвертое место. Перед весной москвичам ставили задачу выиграть сезон РПЛ.
- Впереди у ЦСКА матч в той же Самаре против «Крыльев Советов». Проигравший закончит путь за Кубком России.
- Круговой – воспитанник «Зенита». В ЦСКА игрок пришел летом 2024 года.
Источник: телеграм-канал Данила Кругового