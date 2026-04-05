Круговой одним словом описал свой гол «Акрону»

Латераль ЦСКА Данил Круговой опубликовал пост после матча 23-го тура чемпионата России по футболу против «Акрона» (2:1).

Защитник забил победный гол дальним ударом.

«Рад, что залетела такая красота! Но больше всего рад победе! Тяжелые и важные три очка. Во вторник на этом стадионе уже будем биться в плей-офф Кубка.

С победой, армейцы!» – написал Круговой.