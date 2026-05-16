Вердикт РФС по отмене удаления Облякова в дерби «Спартак» – ЦСКА

Департамент судейства и инспектирования РФС дал оценку эпизоду на 65-й минуте финального матча Пути регионов FONBET Кубка России.

«Спартак» победил ЦСКА со счетом 1:0.

Столичное дерби судил Кирилл Левников.

Он удалил Ивана Облякова за грубый фол, но после вмешательства ВАР отменил красную карточку. Армеец в борьбе за мяч наступил шипами на голеностоп Кристоферу Мартинсу.

«Иван Обляков (ЦСКА) в попытке сыграть в мяч вступает в единоборство с соперником. Открытой стопой Обляков наступает на голеностоп соперника – безрассудное поведение (желтая карточка).

ВАР правильно оценил игровой эпизод и верно вмешался в действия судьи. Арбитр после видеопросмотра принял верное решение – желтая карточка», – говорится в видео РФС.