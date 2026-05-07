Литвинов высказался об отмене красной карточки Облякова в дерби

Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов прокомментировал эпизод из кубкового матча с ЦСКА (1:0).

На 65-й минуте матча Иван Обляков в единоборстве за мяч наступил шипами на голеностоп Кристоферу Мартинсу.

Арбитр Кирилл Левников первоначально показал полузащитнику ЦСКА красную карточку, однако после просмотра ВАР пересмотрел эпизод и изменил свое решение, заменив удаление на предупреждение.

– Понял ли решение отменить красную Облякову?

– Сидели и обсуждали с ребятами. Решили, что 60 процентов желтая и 40 – что красная. Думаю, что судьи решили не убивать интригу в дерби на 62‑й минуте.