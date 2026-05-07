  • Литвинов высказался об отмене красной карточки Облякова в дерби

Литвинов высказался об отмене красной карточки Облякова в дерби

Вчера, 10:32
30

Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов прокомментировал эпизод из кубкового матча с ЦСКА (1:0).

  • На 65-й минуте матча Иван Обляков в единоборстве за мяч наступил шипами на голеностоп Кристоферу Мартинсу.
  • Арбитр Кирилл Левников первоначально показал полузащитнику ЦСКА красную карточку, однако после просмотра ВАР пересмотрел эпизод и изменил свое решение, заменив удаление на предупреждение.

– Понял ли решение отменить красную Облякову?

– Сидели и обсуждали с ребятами. Решили, что 60 процентов желтая и 40 – что красная. Думаю, что судьи решили не убивать интригу в дерби на 62‑й минуте.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Кубок ЦСКА Спартак Обляков Иван Литвинов Руслан
Комментарии (30)
Юбиляр
1778140626
Представляю какой бы сейчас, в подобной ситуации, вой подняли питерские ***** !!! А если бы еще им и гол забили ... - ЗАГОВОР, ЗАСУДИЛИ !!! Гыгыгы...
Ответить
swetibra
1778141076
Skull_Boy
1778141319
Единственный адекват
Ответить
Интерес
1778141459
Вы должны были играть без Ву половину второго тайма.Помните, с чего матч почти сразу начался???
Ответить
Хулиганин
1778148604
Что значит не стал убивать интригу? Правила они либо есть, либо нет. У нас видимо нет и судят по неким футбольным понятиям.
Ответить
Cleaner
1778149531
ПОВИЗГИВАЮТ тут спартачи, привыкли, что судьи во всех играх за них, НЕ СТЕСНЯЯСЬ, болеют!!!...(((
Ответить
Baggio1986
1778153129
Это желтая 100%
Ответить
boris63
1778156653
Армейцы бы и так проиграли, хоть с красной, хоть с оранжевой, без разницы. С таким бегемотом как Мусаев, который все моменты просрал.
Ответить
