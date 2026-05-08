  • Глебов – о травме: «Чувствовал пустоту, будто нет пальца на ноге»

Глебов – о травме: «Чувствовал пустоту, будто нет пальца на ноге»

Вчера, 13:00
1

Вингер ЦСКА Кирилл Глебов прокомментировал новую травму, полученную в дерби со «Спартаком».

  • Команды встречались в финале Пути регионов FONBET Кубка России.
  • Армейцы проиграли со счетом 0:1 и вылетели из турнира.
  • Глебов вышел на замену сразу после перерыва, отыграл почти весь 2-й тайм и покинул поле на 91-й минуте.
  • У него диагностирован сильный ушиб первого плюснефалангового сустава.

«Эта травма совсем не та, которая была до этого. Задняя поверхность бедра хорошо себя чувствует, всe прошло.

Был другой момент, в эпизоде с Жедсоном попал в бутсу, что-то произошло с пальцем. Самый явный момент, когда я бежал за Маркиньосом, чувствовал пустоту, как будто нет пальца на ноге, поэтому захромал.

До 89-й минуты я дотерпел, а дальше надо было поменяться, чтобы другой игрок смог больше помочь. В тот момент я уже не мог, лeг от того, что идти было больно», – рассказал Глебов.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Кубок Россия. Премьер-лига ЦСКА Спартак Глебов Кирилл
Интерес
1778237526
Краткий луч света в сонном царстве благополучия.Плюс Данилов.
Ответить
