Глебов – о травме: «Чувствовал пустоту, будто нет пальца на ноге»

Вингер ЦСКА Кирилл Глебов прокомментировал новую травму, полученную в дерби со «Спартаком».

Команды встречались в финале Пути регионов FONBET Кубка России.

Армейцы проиграли со счетом 0:1 и вылетели из турнира.

Глебов вышел на замену сразу после перерыва, отыграл почти весь 2-й тайм и покинул поле на 91-й минуте.

У него диагностирован сильный ушиб первого плюснефалангового сустава.

«Эта травма совсем не та, которая была до этого. Задняя поверхность бедра хорошо себя чувствует, всe прошло.

Был другой момент, в эпизоде с Жедсоном попал в бутсу, что-то произошло с пальцем. Самый явный момент, когда я бежал за Маркиньосом, чувствовал пустоту, как будто нет пальца на ноге, поэтому захромал.

До 89-й минуты я дотерпел, а дальше надо было поменяться, чтобы другой игрок смог больше помочь. В тот момент я уже не мог, лeг от того, что идти было больно», – рассказал Глебов.