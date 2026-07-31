Экс-игрок «Зенита»: «Круговой – украшение ЦСКА, это уже вопрос клубу, который его отпустил»

Бывший игрок «Зенита» Алексей Стрепетов высказался о двух игроках ЦСКА – Даниле Круговом и Кирилле Глебове.
«Мне понравилось, что передачу Кругового [в матче с «Балтикой» – 2:1] назвали «пасом тура». Это было очень красиво. Просто восхитительно! Нужно больше отмечать не только забитые голы, но и передачи. Надо чаще говорить о таких моментах, а не о судействе.
Глебов – это уже реальный претендент, чтобы играть в Европе. А в Круговом тренерский штаб ЦСКА нашел не просто защитника-разрушителя, но открыл в нем созидателя и завершителя атак. Сейчас это один из лидеров команды.
Круговой – украшение ЦСКА. Это я уже задаю вопрос «Зениту», который его отпустил», – сказал Стрепетов.
- Круговой перешел в ЦСКА из «Зенита» на правах свободного агента летом 2024 года. 28-летний игрок провел за красно-синих 75 матчей, забил 9 голов, сделал 16 ассистов.
- 20-летний Глебов в 77 встречах за ЦСКА забил 12 голов, сделал 7 ассистов.
Источник: «Советский спорт»