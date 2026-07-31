Экс-игрок «Зенита»: «Круговой – украшение ЦСКА, это уже вопрос клубу, который его отпустил»

Бывший игрок «Зенита» Алексей Стрепетов высказался о двух игроках ЦСКА – Даниле Круговом и Кирилле Глебове.

«Мне понравилось, что передачу Кругового [в матче с «Балтикой» – 2:1] назвали «пасом тура». Это было очень красиво. Просто восхитительно! Нужно больше отмечать не только забитые голы, но и передачи. Надо чаще говорить о таких моментах, а не о судействе.

Глебов – это уже реальный претендент, чтобы играть в Европе. А в Круговом тренерский штаб ЦСКА нашел не просто защитника-разрушителя, но открыл в нем созидателя и завершителя атак. Сейчас это один из лидеров команды.

Круговой – украшение ЦСКА. Это я уже задаю вопрос «Зениту», который его отпустил», – сказал Стрепетов.