Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Экс-игрок «Зенита»: «Круговой – украшение ЦСКА, это уже вопрос клубу, который его отпустил»

Экс-игрок «Зенита»: «Круговой – украшение ЦСКА, это уже вопрос клубу, который его отпустил»

31 июля, 11:38
13

Бывший игрок «Зенита» Алексей Стрепетов высказался о двух игроках ЦСКА – Даниле Круговом и Кирилле Глебове.

«Мне понравилось, что передачу Кругового [в матче с «Балтикой» – 2:1] назвали «пасом тура». Это было очень красиво. Просто восхитительно! Нужно больше отмечать не только забитые голы, но и передачи. Надо чаще говорить о таких моментах, а не о судействе.

Глебов – это уже реальный претендент, чтобы играть в Европе. А в Круговом тренерский штаб ЦСКА нашел не просто защитника-разрушителя, но открыл в нем созидателя и завершителя атак. Сейчас это один из лидеров команды.

Круговой – украшение ЦСКА. Это я уже задаю вопрос «Зениту», который его отпустил», – сказал Стрепетов.

  • Круговой перешел в ЦСКА из «Зенита» на правах свободного агента летом 2024 года. 28-летний игрок провел за красно-синих 75 матчей, забил 9 голов, сделал 16 ассистов.
  • 20-летний Глебов в 77 встречах за ЦСКА забил 12 голов, сделал 7 ассистов.

Еще по теме:
В «Зените» не любили Ракицкого: «Мутный, неприличный и зазнавшийся человек»
Где смотреть матч «Оренбург» – «Зенит»: во сколько прямая трансляция: 2 августа 2026
Боярский назвал человека, благодаря которому Соболев преобразился в «Зените» 14
Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Зенит Круговой Данил Глебов Кирилл
Комментарии (13)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
vvv123
1785488673
Круговой – украшение ЦСКА? Гвоздик в стенку и повесте, Чтобы всем клупом любоваться!
Ответить
Дубина
1785488861
В аль-бзяните русские не нужны - там табор цыганский играет! А что бегут с помойки это правильно!!! ЗПРФ...
Ответить
boris63
1785489614
Очень хороший игрок и позитивный пацан, правильно сделал, что ушёл с ЗПРФ. Продолжай радовать болельщиков команды.
Ответить
ScarlettOgusania
1785489872
пас Джику на Мартинса был гораздо круче...😜 "это было очень красиво, просто восхитительно..!"😅
Ответить
АЛЕКС 58
1785490060
Круговой не предатель,парень хотел играть и он играет! Предатели в Питере,талантливых ребят гнобят на лавке или в Бзенит-2,а в основе играют мордыхаи за огромные народные деньги. ЗПРФ!!!
Ответить
Desma
1785491797
Стрепетов прав на все 100! Семак видел в нём исключительно левого защитника на подмену Сантосу.Отсюда и "побег" из Зенита. Серёга видимо до сих пор локти кусает.
Ответить
alp
1785495385
а на каком месте цска с такой красатой закончили сезон?
Ответить
Главные новости
УЕФА может выйти из ФИФА
00:41
1
Евсеев самоиронично прокомментировал лидерство «Динамо Мх» в РПЛ
00:21
Талалаев прокомментировал победу «Балтики» над «Динамо»
Вчера, 23:45
Реакция Шварца на поражение «Динамо» от «Балтики»
Вчера, 23:39
2
«Ростов» объявил об уходе руководителя, проработавшего 9 лет
Вчера, 23:19
1
РПЛ. «Динамо» уступило «Балтике» (1:2)
Вчера, 22:43
29
Назван клуб РПЛ, у которого закончились деньги
Вчера, 22:11
9
Фото«Балтика» подписала 194-сантиметрового француза
Вчера, 21:57
4
Интервью Евсеева после волевой победы «Динамо Мх» над «Локомотивом»
Вчера, 21:17
4
РПЛ. «Локомотив» вел в счете, но проиграл «Динамо Мх» Евсеева (1:2)
Вчера, 20:29
42
Все новости
Все новости
Речь Игдисамова в раздевалке ЦСКА после ничьей с «Крыльями Советов»
00:57
Быстров прокомментировал трансфер Даку в «Спартак»
00:54
Раскрыт функционал Гинера в ЦСКА
00:06
Смородская отреагировала на провал «Локо» в Махачкале
Вчера, 23:33
В ЦСКА двумя словами описали ничью с «Крыльями Советов»
Вчера, 23:26
2
В ЦСКА описали Бориско двумя словами
Вчера, 23:11
Талалаев прокомментировал трансфер вратаря Бориско в ЦСКА
Вчера, 22:58
2
Галактионов высказался о нервозности вокруг «Локомотива»
Вчера, 22:50
РПЛ. «Динамо» уступило «Балтике» (1:2)
Вчера, 22:43
29
ВидеоОбзор матча «Балтика» – «Динамо» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 22:42
Рабинер прокомментировал поражение «Локомотива» от «Динамо Мх»
Вчера, 22:27
Назван клуб РПЛ, у которого закончились деньги
Вчера, 22:11
9
Фото«Балтика» подписала 194-сантиметрового француза
Вчера, 21:57
4
Стало известно состояние Митрюшкина после травмы в матче с «Динамо Мх»
Вчера, 21:49
Галактионов прокомментировал поражение «Локо» от «Динамо Мх»
Вчера, 21:31
2
Интервью Евсеева после волевой победы «Динамо Мх» над «Локомотивом»
Вчера, 21:17
4
В ЦСКА прокомментировали трансфер форварда Жуана
Вчера, 20:43
ВидеоОбзор матча «Динамо» Махачкала – «Локомотив» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 20:30
РПЛ. «Локомотив» вел в счете, но проиграл «Динамо Мх» Евсеева (1:2)
Вчера, 20:29
42
Тренер ЦСКА прокомментировал покупку вратаря Бориско
Вчера, 20:15
«Локомотив» заменил вратаря в матче с «Динамо Мх»
Вчера, 19:53
Стали известны стартовые составы на матч «Балтика» – «Динамо»: 1 августа 2026
Вчера, 19:37
1
Выявлено отрицательное качество Батракова
Вчера, 19:25
8
Игдисамов прокомментировал ничью с «Крыльями Советов»
Вчера, 19:11
11
Тренер «Крыльев Советов» прокомментировал спасение в матче с ЦСКА
Вчера, 18:51
ВидеоОбзор матча ЦСКА – «Крылья Советов» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 18:08
1
РПЛ. ЦСКА не удержал домашнюю победу над «Крыльями Советов» (1:1)
Вчера, 18:08
35
Лепсая поделился ожиданиями от Даку в «Спартаке»
Вчера, 17:40
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+