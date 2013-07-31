Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Россия - Намибия
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
РПЛ 2026/2027
Команды
ЦСКА
Кирилл Глебов
€ 10 млн
Кирилл Глебов
ЦСКА
10 ноября 2005 (20), Челябинск
#17 | Нападающий
173 см
Россия
Статистика
Новости
Трансферы
Фото
РПЛ выявила автора лучшего гола в июле и августе
11 сентября
2
Батраков назвал 5 российских игроков, которые могут уехать в Европу
9 сентября
6
Экс-игрок «Зенита»: «Круговой – украшение ЦСКА, это уже вопрос клубу, который его отпустил»
31 июля
13
Глебов рассказал о своих отношениях с Геничем после слов комментатора о его травмах
24 июля
1
Глебов ответил, кто лучше – Месси или Роналду
23 июля
1
Глебов назвал причины своих травм в ЦСКА
23 июля
Глебов рассказал, были ли у него предложения из Европы
23 июля
2
Глебов назвал сборную, за которую будет болеть на ЧМ-2026
10 июня
1
Глебов – о травме: «Чувствовал пустоту, будто нет пальца на ноге»
8 мая
1
ЦСКА озвучил диагноз травмированного Глебова
7 мая
4
Глебов – об отставке Челестини: «Пережил и пошел тренироваться с другим тренером»
7 мая
1
Глебов высказался о возможном переходе в «Интер»
7 мая
6
Два игрока ЦСКА восстановятся к матчу со «Спартаком»
5 мая
5
Челестини обвинили в травме одного из лидеров ЦСКА
4 мая
4
Итальянский журналист рассказал, есть ли у «Интера» интерес к Глебову
29 апреля
Агент Глебова подтвердил переговоры с «Интером»
28 апреля
4
Глебов может перейти из ЦСКА в «Интер» за 20 миллионов
28 апреля
8
Дивеев шокирован словами Генича: «Костя, зачем так делать?»
25 апреля
4
Стал известен срок, на который выбыл Глебов из ЦСКА
20 апреля
12
Игрок ЦСКА может вернуться после травмы к матчу со «Спартаком»
20 апреля
Заявление ЦСКА насчет травмы Глебова
18 апреля
2
Основной игрок ЦСКА травмировался в матче с «Крыльями Советов»
18 апреля
2
Фото
Экс-судья Федотов объяснил, почему вратаря «Сочи» не удалили в игре с ЦСКА
12 апреля
2
Андронов назвал игроков ЦСКА, которые есть в шорт-листе дортмундской «Боруссии»
11 апреля
12
Глебов высказался об отстранении Мойзеса
30 марта
2
Фото
Батраков обогнал Кисляка в рейтинге вклада молодых российских игроков РПЛ
29 марта
2
Игрок ЦСКА поставил под сомнение важное решение руководства
28 марта
Игрок сборной России признался в недостатке мастерства после матча с Никарагуа
27 марта
2
Топ-10 самых дорогих игроков России по версии Transfermarkt
26 марта
5
Фото
Топ-10 самых подорожавших футболистов РПЛ
25 марта
7
1
2
3
4
5
Главные новости
Карпин прокомментировал скандал в сборной Португалии с участием Роналду
22:53
Радимов: «Роналду мог уехать из сборной Португалии только по одной причине»
21:56
1
Ларин: «Глушенков может вытеснить Рафинью из основы «Барселоны»
21:32
7
Кафанов объяснил, почему не считает Сафонова основным претендентом на приз лучшему вратарю года
21:21
1
Карпин назвал двух игроков, покинувших сборную России из-за травм
20:49
Карпин впервые высказался о завершении карьеры Дзюбы
20:35
1
Раскрыты подробности конфликта «Зенита» и «Краснодара» перед очным матчем
19:50
14
Широков – об избиении арбитра: «Я не собираюсь ни перед кем извиняться»
19:24
8
Футболист сборной России назвал Рамзана Кадырова самым ценным человеком мира
19:08
3
«Честь ему и хвала»: Гурцкая выбрал сторону в конфликте Роналду и Жезуша
18:45
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+