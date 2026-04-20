Игрок ЦСКА может вернуться после травмы к матчу со «Спартаком»

Таймаз Хархаров, агент вингера ЦСКА Кирилла Глебова, ответил на вопрос о состоянии здоровья игрока.

«Более менее обошлось, но придется пропустить пару недель. Надеемся, что он поможет команде в кубковом матче против «Спартака» 6 мая», – сказал Хархаров.

Футболист получил повреждение в матче 25-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» (1:1) и был заменен на 43-й минуте.