23-летний игрок ЦСКА женился на 31-летней известной актрисе

Полузащитник ЦСКА Егор Ушаков и актриса Стася Милославская поженились.

Церемония прошла в Московском областном дворце бракосочетания № 2, а празднование состоялось в одном из особняков в центре Москвы. Снимки со свадьбы опубликовало агентство «Безе».

23-летний Ушаков не выходил на поле с 2023 года. Его жене 31 год.

Его действующее соглашение с армейским клубом рассчитано до лета 2026 года.

За основу ЦСКА Егор провел 13 матчей, забил гол, сделал ассист.

