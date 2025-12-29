30-летняя актриса рассказала о знакомстве и предложении от 23-летнего вингера ЦСКА

Актриса Стася Милославская рассказала, как познакомилась с вингером ЦСКА Егором Ушаковым. Изначально футболист написал ей в социальных сетях.

В июне сообщалось, что игрок сделал предложение актрисе на концерте Валерия Меладзе. Она ответила согласием.

«Увидела от него сообщение. В этот же день пошли гулять. Так что, получается, дала шанс тому самому парню», – рассказала актриса.

По ее словам, через месяц Егор сделал ей предложение. «В ЗАГС на следующий день никто, конечно же, не побежал. Скорее, он дал мне знать, что его намерения – серьезные. Ну, а я с радостью поддержала эти серьезные намерения», – сказала Милославская.