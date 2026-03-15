Ловчев – о Талалаеве: «Этим ударом на трибуну он практически закончил игру и сделал выигрыш»

Бывший защитник сборной СССР Евгений Ловчев высказался о поведении главного тренера «Балтики» Андрея Талалаева в концовке матча 21‑го тура РПЛ с ЦСКА (1:0).

– Как вам концовка матча?

– Я удивлен многим, кто сейчас говорит: «Талалаев такой, сякой». Удивлен чему? Я хотел бы им всем задать один вопрос: вы идете работать тренерами, что в концовке стоит? Победа. По победе тебя потом будут считать хорошим или плохим тренером, будут приглашать, что бы ты там ни творил.

Когда игроки в центре поля хватают за майки, остальные ложатся, лежат по пять минут, концерты устраивают – это все считается нормальным. А здесь тренер взял и закончил матч практически, зная, что перед этим в одной игре они на последней минуте получили гол.

Да, выглядит это, может быть, не очень по‑футбольному. Сейчас меня будут чихвостить, все такие порядочные, но этим ударом мяча на трибуну он практически закончил игру и сделал выигрыш.

Все работают и приглашают только тех тренеров, которые выигрывают. То, что там потасовка и прочее, – я в данном случае говорю об одном – после этого практически игра не начиналась. Он просто закончил эту игру, только и всего. Все до единого тренеры любыми правдами и неправдами стараются обеспечить победу. Он победу обеспечил.