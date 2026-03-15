Ловчев – о Талалаеве: «Этим ударом на трибуну он практически закончил игру и сделал выигрыш»

15 марта, 17:41
29

Бывший защитник сборной СССР Евгений Ловчев высказался о поведении главного тренера «Балтики» Андрея Талалаева в концовке матча 21‑го тура РПЛ с ЦСКА (1:0).

– Как вам концовка матча?

– Я удивлен многим, кто сейчас говорит: «Талалаев такой, сякой». Удивлен чему? Я хотел бы им всем задать один вопрос: вы идете работать тренерами, что в концовке стоит? Победа. По победе тебя потом будут считать хорошим или плохим тренером, будут приглашать, что бы ты там ни творил.

Когда игроки в центре поля хватают за майки, остальные ложатся, лежат по пять минут, концерты устраивают – это все считается нормальным. А здесь тренер взял и закончил матч практически, зная, что перед этим в одной игре они на последней минуте получили гол.

Да, выглядит это, может быть, не очень по‑футбольному. Сейчас меня будут чихвостить, все такие порядочные, но этим ударом мяча на трибуну он практически закончил игру и сделал выигрыш.

Все работают и приглашают только тех тренеров, которые выигрывают. То, что там потасовка и прочее, – я в данном случае говорю об одном – после этого практически игра не начиналась. Он просто закончил эту игру, только и всего. Все до единого тренеры любыми правдами и неправдами стараются обеспечить победу. Он победу обеспечил.

  • В концовке встречи главный тренер калининградцев Андрей Талалаев выбил мяч на трибуны, когда полузащитник ЦСКА Энрике Кармо шел исполнять аут. Хавбек толкнул специалиста, после чего началась потасовка. Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини что-то говорил тренеру «Балтики» на повышенных тонах. Ассистент Талалаева Юрий Нагайцев оттолкнул швейцарца.
  • Главный арбитр Кирилл Левников показал по красной карточке Талалаеву и Челестини.
  • «Балтика» занимает 4-е место в РПЛ с 39 очками после 21 тура. ЦСКА идет 5-м с 36 баллами.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Балтика Талалаев Андрей Ловчев Евгений
Комментарии (29)
Dr Metal
1773594621
Ещё один не адекват
Ответить
СильныйМозг
1773595790
Масковская школа: нож в спину, уй в рот, излюбленные приёмы спартака.
Ответить
Боцман59rus
1773595914
_ дед ку-ку
Ответить
СПОРТ 21 века
1773596770
После игры очень понравились такие интересные слова: "москвичи летели в Калининград за тремя очками, а уехали отсюда, с*ка, с нулями". На этом можно ставить точку. Это и есть девиз этого матча...
Ответить
k611
1773597722
Для главного тренера это мелко. Недостойный поступок.
Ответить
Mondo
1773603216
Талаев всё правильно сделал, ибо доп время уже должно было закончиться, а судья игру не хотел завершать. Своим действием он поставил точку в матче, что и правильно, так сказать указал судье, что нужно делать. Хоть Ловчев часто фигню говорит, но здесь всё по факту.
Ответить
mab1011
1773603664
Тра-ла-лаеву по сумме красных карточек нужно давать пожизненную дисквалификацию, а Ловчеву по-возрасту запретить все комментарии и пропаганду провокаций.
Ответить
Strig
1773641064
ха.. смотри на таймер... время уже улетало... 6:57 при 7 добавленных 3 секунды как в баскете?
Ответить
Виктор Урал09
1773722101
Снова Ловчев несёт бред сивой кобылы:Талай-провокатор и кусок ****** вонючего,который возомнил из себя Моуриньо и Клоппа в одном лице! Я не фанат армейцов, но на месте Челестини тоже пошёл бы разбираться в их техническую зону, а психа Талая надо дисквалифицировать до конца сезона!
Ответить
Ахмед-Амирбеков-vkontakte
1773732908
А второй мяч что далеко было??? Сразу взять и играть? Да его за это надо дисквалифицировать! Но играть надо!!!
Ответить
