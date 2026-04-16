За российского игрока могут заплатить 50 миллионов, считает агент

Агент Паулу Барбоза высказался о трансферной стоимости полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова.

«Я всегда говорю, что трансферная стоимость игрока очень условна. Все зависит от огромного количества факторов, в том числе от спроса на игрока среди конкурентов. Батраков – суперталант, которым интересуются многие клубы. За него могут заплатить и 50 миллионов евро – это возможно, если будет большой спрос. Но точно так же его могут продать и за 15 или 20 миллионов евро.

Уверен, этим летом мы услышим о переговорах по Батракову с европейскими грантами. Другой вопрос – чем эти переговоры закончатся. Недавно были новости про интерес от «Порту» – для карьеры Батракова это будет великолепный трамплин», – сказал Барбоза.