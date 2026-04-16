  • За российского игрока могут заплатить 50 миллионов, считает агент

За российского игрока могут заплатить 50 миллионов, считает агент

Сегодня, 19:41
5

Агент Паулу Барбоза высказался о трансферной стоимости полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова.

«Я всегда говорю, что трансферная стоимость игрока очень условна. Все зависит от огромного количества факторов, в том числе от спроса на игрока среди конкурентов. Батраков – суперталант, которым интересуются многие клубы. За него могут заплатить и 50 миллионов евро – это возможно, если будет большой спрос. Но точно так же его могут продать и за 15 или 20 миллионов евро.

Уверен, этим летом мы услышим о переговорах по Батракову с европейскими грантами. Другой вопрос – чем эти переговоры закончатся. Недавно были новости про интерес от «Порту» – для карьеры Батракова это будет великолепный трамплин», – сказал Барбоза.

  • Ранее также сообщалось, что интерес к Батракову проявляет «Порту».
  • 20-летний полузащитник в этом сезоне провел за «Локомотив» 31 матч, забил 16 голов, сделал 11 ассистов.
  • Срок его контракта с клубом рассчитан до середины 2029 года.

Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Локомотив Батраков Алексей
Комментарии (5)
Интерес
1776358377
Не знаю,сколько получит "Локо" за весьма скромно играющего сейчас Батракова(видимо, уже собирающего вещи для переезда,как и наш Кисляк),но что Барбоза рассчитывает на процент со сделки, за своё посредничество-это точно.
СильныйМозг
1776358693
Отдать игрока в Порту, чтобы Порту поднялся на деньги, хорошо же считает Барбоза.
FCSpartakM
1776359310
Локо его надо и за 15 продавать, потому что нужны деньги хоть какие-то на трансфер
Дубина
1776360514
Аля - зенит и 70 с дуру даст! Не свои же деньги))) Хотя им лучше дуранов притянуть с десяток)))
Mirak92
1776361032
300 лярдов космической валюты
