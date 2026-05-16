Батраков может перейти в «Манчестер Сити», но при одном условии

Владимир Кузьмичев, агент полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова, ответил, при каком условии возможен переход игрока в «Манчестер Сити».
– Вы говорили, что считаете Гвардиолу лучшим тренером для Батракова. Если сейчас Пеп захочет пригласить Алексея, трансфер возможен?
– Это невозможно. Позиция Футбольной ассоциации Англии (FA) не изменилась – они против трансферов из России.
Другое дело, если бы Алексей уже играл в каком-то из европейских чемпионатов. В таком случае трансфер в «Сити» был бы реален.
На данный момент переход из «Локомотива» в клуб АПЛ неосуществим.
- 20-летний Батраков в этом сезоне провел за «Локомотив» 35 матчей, забил 17 голов и сделал 12 ассистов.
- Его контракт с железнодорожниками действует до 30 июня 2029 года.
- Рыночная стоимость российского хавбека – 25 миллионов евро.
- Сообщалось, что он интересен «ПСЖ», «Порту» и «Атлетико».
Источник: Sport24