Батраков может перейти в «Манчестер Сити», но при одном условии

Владимир Кузьмичев, агент полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова, ответил, при каком условии возможен переход игрока в «Манчестер Сити».

– Вы говорили, что считаете Гвардиолу лучшим тренером для Батракова. Если сейчас Пеп захочет пригласить Алексея, трансфер возможен?

– Это невозможно. Позиция Футбольной ассоциации Англии (FA) не изменилась – они против трансферов из России.

Другое дело, если бы Алексей уже играл в каком-то из европейских чемпионатов. В таком случае трансфер в «Сити» был бы реален.

На данный момент переход из «Локомотива» в клуб АПЛ неосуществим.