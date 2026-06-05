Гурцкая раскрыл, как поведет себя Галицкий в ситуации с трансфером Сперцяна

Агент Тимур Гурцкая считает, что президент «Краснодара» Сергей Галицкий будет оттягивать переход полузащитника Эдуарда Сперцяна в Саудовскую Аравию.

– Ты сообщил об уходе Сперцяна из «Краснодара»...

– Нет. Возможном!

– Ну, близком...

– Я хочу уточнить. Я сказал, что есть предложение из Саудовской Аравии, которое финансово полностью устраивает Эдика. И дальше, учитывая, что нет суммы отступных, как у Батракова, надо будет договариваться с «Краснодаром». Учитывая, что Сергей Николаевич [Галицкий] пока не очень хочет всe это сделать, он будет максимально всe это стараться оттянуть. Но всe будет зависеть от позиции Эдика.