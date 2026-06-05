Гурцкая раскрыл, как поведет себя Галицкий в ситуации с трансфером Сперцяна

Агент Тимур Гурцкая считает, что президент «Краснодара» Сергей Галицкий будет оттягивать переход полузащитника Эдуарда Сперцяна в Саудовскую Аравию.
– Ты сообщил об уходе Сперцяна из «Краснодара»...
– Нет. Возможном!
– Ну, близком...
– Я хочу уточнить. Я сказал, что есть предложение из Саудовской Аравии, которое финансово полностью устраивает Эдика. И дальше, учитывая, что нет суммы отступных, как у Батракова, надо будет договариваться с «Краснодаром». Учитывая, что Сергей Николаевич [Галицкий] пока не очень хочет всe это сделать, он будет максимально всe это стараться оттянуть. Но всe будет зависеть от позиции Эдика.
- Ранее сообщалось, что «Аль-Ахли» готов заплатить «быкам» 25 миллионов евро за трансфер Сперцяна и предложит игроку трехлетний контракт.
- Зарплата хавбека в саудовском клубе может составить 8-9 миллионов евро в год.
- 25‑летний Сперцян сыграл в 42 матчах за «Краснодар» в минувшем сезоне, забил 14 мячей и сделал 18 ассистов.
- Срок контракта полузащитника сборной Армении с «быками» рассчитан до середины 2029 года.
Источник: «Чемпионат»