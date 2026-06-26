Агент сказал, чем Дзюба поможет «Спартаку»

Леонид Гольдман, представитель экс-нападающего сборной России Артема Дзюбы, объяснил, почему «Спартак» может заинтересовать возвращение игрока.

– Разговоры о Дзюбе и «Спартаке» имеют под собой почву?

– Разговоров в любое трансферное окно всегда очень много. Есть слова Артeма, который всегда максимально уважительно относился к «Спартаку». Этот клуб дал ему путь в большой футбол, Дзюба прошeл там все ступени развития.

Да, в какой-то момент обстоятельства сложились так, что пришлось уйти. Но, во-первых, мало кто знает подробности той истории, а во-вторых, ни одного плохого слова в сторону «Спартака» он не говорил.

Историю с шарфом тоже стоит забыть – никаких намерений наступать на шарф у Дзюбы тогда не было и быть не могло, о чeм уже неоднократно говорилось.

Как сказал спортивный директор «Спартака» Кахигао, посмотрим, что случится в будущем. Окно длинное. Поживeм – увидим.

Моe мнение: Артeм бы точно помог «Спартаку» как с точки зрения своего опыта и лидерских качеств, так и со спортивной точки зрения с учeтом того, что готов где-то помогать со скамейки и получать меньше игрового времени.

Не говоря уже про медийную историю, маркетинг и коммерцию.