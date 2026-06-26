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Агент сказал, чем Дзюба поможет «Спартаку»

Сегодня, 16:59
12

Леонид Гольдман, представитель экс-нападающего сборной России Артема Дзюбы, объяснил, почему «Спартак» может заинтересовать возвращение игрока.

– Разговоры о Дзюбе и «Спартаке» имеют под собой почву?

– Разговоров в любое трансферное окно всегда очень много. Есть слова Артeма, который всегда максимально уважительно относился к «Спартаку». Этот клуб дал ему путь в большой футбол, Дзюба прошeл там все ступени развития.

Да, в какой-то момент обстоятельства сложились так, что пришлось уйти. Но, во-первых, мало кто знает подробности той истории, а во-вторых, ни одного плохого слова в сторону «Спартака» он не говорил.

Историю с шарфом тоже стоит забыть – никаких намерений наступать на шарф у Дзюбы тогда не было и быть не могло, о чeм уже неоднократно говорилось.

Как сказал спортивный директор «Спартака» Кахигао, посмотрим, что случится в будущем. Окно длинное. Поживeм – увидим.

Моe мнение: Артeм бы точно помог «Спартаку» как с точки зрения своего опыта и лидерских качеств, так и со спортивной точки зрения с учeтом того, что готов где-то помогать со скамейки и получать меньше игрового времени.

Не говоря уже про медийную историю, маркетинг и коммерцию.

  • Артем – воспитанник красно-белых.
  • Он был в московском клубе с 2006 по 2015 год.
  • Со «Спартаком» Дзюба трижды становился серебряным призером чемпионата России.
  • После истечения контракта нападающий ушел в «Зенит».

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Спартак Дзюба Артем
Комментарии (12)
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Император Бомжей
1782483404
Бред полнейший, особенно про шарф! Сейчас все играют в быстрый футбол, а толстожопый Дзюба может только на подборах отыграть! Ну купите, точнее заберите его, Ослабьте Спартак!
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алдан2014
1782484044
Всяко,в что раз лучше полного бревна заболотного
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шахта Заполярная
1782484416
Зинка стонет, нападать некому, а тут целый дюба без клуба. Там поди дельфин к шаманам ходил, шаманили, чтобы дюба не вернулся
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...уефан
1782485014
...Дзюба платит агенту, агент платит СМИ, СМИ выносит нам мозг Дзюбой и агентом. Идите нахер все втроём!...
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Странник 09
1782485460
Голодание что ли будет бегать за дзюбу. Это и мы можем постоять возле ворот
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Romeo 123
1782489077
Вот чем дрочер может помочь, только передёрнуть
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NewLife
1782489786
"ни одного плохого слова в сторону «Спартака» он не говорил" Это бесстыжее вранье, я слышал своими ушами, как он называл нас сектой. Учитель дрочки нам не нужен. Давайте бегом к радужным в синит, там такие нужны.🤥
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Бумбраш
1782490786
Спартак сказал агенту :" иди на буй"
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СильныйМозг
1782491234
Если бы Дзюбе подрочил Барко, то всё, считай блудный сын дома.
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