Данни охарактеризовал Дзюбу

Экс-полузащитник «Зенита» Данни высоко отозвался о бывшем одноклубнике Артеме Дзюбе.
«Надеюсь, карьера Дзюбы продолжится. Артeм – великий российский футболист и отличный человек. Знаю, что болельщики любят его игру.
Пусть это будет мотивацией для того, чтобы продолжать. Но решение только за ним», – сказал Данни.
- Форварду в августе исполнится 38 лет.
- Он покинул «Акрон» в связи с истечением контракта.
- В клубе из Тольятти Дзюба провел два сезона: 52 матча, 18 голов, 12 ассистов.
- Он стал капитаном команды и лучшим бомбардиром в ее истории.
Источник: «Советский спорт»