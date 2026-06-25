Данни охарактеризовал Дзюбу

Экс-полузащитник «Зенита» Данни высоко отозвался о бывшем одноклубнике Артеме Дзюбе.

«Надеюсь, карьера Дзюбы продолжится. Артeм – великий российский футболист и отличный человек. Знаю, что болельщики любят его игру.

Пусть это будет мотивацией для того, чтобы продолжать. Но решение только за ним», – сказал Данни.