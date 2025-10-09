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Данни
Данни
Завершил карьеру
7 августа 1983 (43)
#10 | Полузащитник
178 см | 70 кг
Португалия | Венесуэла
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Публикации
Данни хочет возвращения Дзюбы в «Зенит»: «Он легенда клуба»
23 июля
2
Данни дал прогноз на матч Португалия – Хорватия
2 июля
Данни охарактеризовал Дзюбу
25 июня
Данни поздравил «Зенит» с чемпионством
20 мая
1
Данни определил трех лучших российских игроков за последние 25 лет
12 января
1
Данни удивил выбором лучшего нападающего РПЛ в 2025 году
4 января
1
Данни назвал лучшего футболиста «Зенита» в 2025 году
2 января
Мейра выбрал лучшего футболиста, с которым играл в «Зените»
2025.10.09 00:36
1
Данни: «Динамо» победит «Краснодар» и поможет «Зениту» стать чемпионом»
2025.05.24 14:30
2
Топ-3 игрока в истории «Зенита» по версии Ломбертса
2025.05.24 12:28
9
Экс-легионер «Зенита» назвал Дзюбу великим игроком
2025.03.13 08:14
Кобелев раскрыл, сколько «Зенит» заплатил «Динамо» за Данни: «Это была непомерная сумма»
2025.01.06 18:52
15
Названа лучшая связка нападающих в истории чемпионатов России по голевым пасам
2024.12.04 09:30
1
Составлен список топ-10 лучших ассистентов в истории чемпионатов России
2024.12.03 13:10
2
Экс-игрок «Зенита» высказался о перспективах сборной Португалии на Евро-2024
2024.06.22 05:36
Кобелев назвал самого талантливого футболиста, которого он тренировал
2024.04.29 01:20
1
Данни ответил, кто лучше шутит – Дзюба или Роналду
2024.03.31 23:11
Данни объяснил, почему отказался вернуться в «Зенит»
2024.03.25 12:43
3
Топ-2 легионера в истории РПЛ по версии Радича
2024.03.20 17:39
1
Лучшие бомбардиры «Зенита» за всю историю: обогнал ли Дзюба Кержакова?
2023.12.06 22:59
Экс-зенитовец Данни стал спортивным директором португальского клуба
2023.11.18 18:46
Данни считает, что в «Зените» настали «плохие времена»
2023.09.30 19:38
8
Данни отреагировал на переход Марио Фернандеса в «Зенит»
2023.07.17 14:20
Данни ответил, приедет ли на ретроматч со сборной России
2023.05.31 20:12
Данни назвал следующего чемпиона РПЛ
2023.05.26 21:05
4
Таранов назвал тройку лучших легионеров в истории РПЛ
2023.05.11 13:00
2
Данни проведет переговоры с «Зенитом» о переходе его 18-летних сыновей в клуб из Петербурга
2023.04.18 12:37
6
Данни: «Если Малком и Клаудиньо чувствуют себя русскими, то почему не получить паспорта?»
2023.02.20 14:59
3
Данни оценил перспективы Дзюбы в случае перехода в «Пари НН»
2023.01.26 21:21
Данни назвал лучшего футболиста года
2022.12.28 15:24
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