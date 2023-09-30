Данни считает, что в «Зените» настали «плохие времена»

Бывший игрок «Зенита» Данни прокомментировал последние результаты клуба.

«Малком был уникальным игроком. Никто не ожидал, что в «Зените» настанут плохие времена после его ухода. Я верю, что они преодолеют трудности, начнут побеждать и бороться за титул», – сказал Данни.