Данни считает, что в «Зените» настали «плохие времена»

Нужно сказать , не то что плохие времена, а команда заелась. По сегодняшнему матчу было отчетливо видно , что везле опаздывают. Второе . Ощущение будто Семак выставил состав для слива: такого голкипера ставят на игру , когда нужно проиграть. И казаха вообще не нужно было оставлять в Зените. И вместо полноценной замены Малкома ничего не сделали, так еще ослабили оборону казахом и стареющим Фернандесом. Вот эти " лидеры" и тащат Зенит в плохие времена.
Бывший игрок «Зенита» Данни прокомментировал последние результаты клуба.
«Малком был уникальным игроком. Никто не ожидал, что в «Зените» настанут плохие времена после его ухода. Я верю, что они преодолеют трудности, начнут побеждать и бороться за титул», – сказал Данни.
- У «Зенита» в РПЛ 2 поражения подряд.
- Команда отстает от 1-го места на 7 очков.
- «Зенит» выиграл 5 последних сезонов РПЛ.