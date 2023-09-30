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    Данни считает, что в «Зените» настали «плохие времена»

    Бывший игрок «Зенита» Данни прокомментировал последние результаты клуба.

    «Малком был уникальным игроком. Никто не ожидал, что в «Зените» настанут плохие времена после его ухода. Я верю, что они преодолеют трудности, начнут побеждать и бороться за титул», – сказал Данни.

    • У «Зенита» в РПЛ 2 поражения подряд.
    • Команда отстает от 1-го места на 7 очков.
    • «Зенит» выиграл 5 последних сезонов РПЛ.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +4305

      raritet 10 минут назад

      Нужно сказать , не то что плохие времена, а команда заелась. По сегодняшнему матчу было отчетливо видно , что везле опаздывают. Второе . Ощущение будто Семак выставил состав для слива: такого голкипера ставят на игру , когда нужно проиграть. И казаха вообще не нужно было оставлять в Зените. И вместо полноценной замены Малкома ничего не сделали, так еще ослабили оборону казахом и стареющим Фернандесом. Вот эти " лидеры" и тащат Зенит в плохие времена.

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      Рейтинг: +4053

      minaev23 14 минут назад

      Ну я бы не сказал что плохие времена.Селекционная служба плохо отработала при неплохих финансах . Да и своих Зениту неплохо было бы поднатаскивать. Бразильцы хорошие ребята, но капризные.

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      Рейтинг: +5417

      neveldomha 52 минуты назад

      Мигель, твои бы слова да футбольму богу в уши.

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      Рейтинг: +1717

      zarsm 56 минут назад

      Сережка показывает какой он великий тренер без малкома!)

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      Рейтинг: +8796

      nik55 58 минут назад

      убрать еще пару игроков и будут в полной заднице

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