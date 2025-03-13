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Экс-легионер «Зенита» назвал Дзюбу великим игроком

Сегодня, 08:14

Бывший полузащитник «Динамо» и «Зенита» Мигел Данни высказался о рекорде экс-партнера по команде нападающего Артема Дзюбы. 36-летний форвард «Акрона» стал лучшим бомбардиром в истории российского футбола.

«Поздравляю Дзюбу от всей души! Артем очень много работал, чтобы стать лучшим бомбардиром в истории российского футбола. Дзюба – великий игрок. Думаю, его рекорд продержится долго», – сказал Данни.

  • 9 марта Артем Дзюба забил 234-й гол за карьеру и обогнал в списке лучших российских бомбардиров Александра Кержакова.
  • Данни и Дзюба вместе выступали за «Зенит» в 2015–2017 годах.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Акрон Зенит Дзюба Артем Данни
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