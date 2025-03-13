Экс-легионер «Зенита» назвал Дзюбу великим игроком

Бывший полузащитник «Динамо» и «Зенита» Мигел Данни высказался о рекорде экс-партнера по команде нападающего Артема Дзюбы. 36-летний форвард «Акрона» стал лучшим бомбардиром в истории российского футбола.

«Поздравляю Дзюбу от всей души! Артем очень много работал, чтобы стать лучшим бомбардиром в истории российского футбола. Дзюба – великий игрок. Думаю, его рекорд продержится долго», – сказал Данни.