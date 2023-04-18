Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Данни проведет переговоры с «Зенитом» о переходе его 18-летних сыновей в клуб из Петербурга

Данни проведет переговоры с «Зенитом» о переходе его 18-летних сыновей в клуб из Петербурга

18 апреля 2023, 12:37
6

Экс-игрок «Зенита» Мигель Данни планирует встретиться с представителями клуба из Санкт-Петербурга по поводу возможного перехода его детей в российский клуб.

«Пока мы не встречались с представителями «Зенита», увидимся в эти выходные.

Если мои дети будут играть за этот клуб, то я буду очень счастлив. «Зенит» – отличная команда, и я считаю, что лучшие игроки хотят играть там! И мои дети наверняка хотели бы когда-нибудь представлять «Зенит», – сказал Данни.

  • Дети Дании Бернанду и Франсишку – братья-близнецы, им по 18 лет.
  • Оба играют за «Маритиму».

Еще по теме:
Данни хочет возвращения Дзюбы в «Зенит»: «Он легенда клуба» 2
Данни дал прогноз на матч Португалия – Хорватия
Данни охарактеризовал Дзюбу
Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Данни
Комментарии (6)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
baden69
1681813617
Если они будут играть как минимум не хуже Мигеля, то их рады будут видеть в клубе.
Ответить
эд100
1681818499
что за бред?... кто то это в серьёз воспринимает? берите, в вашем цирке будет пополнение
Ответить
Axe111
1681819098
Дети Дании....)))))) ну бомбардирчик в своём стиле)
Ответить
paracetamol
1681837483
Пусть пока в молодежке поиграют.
Ответить
BRO_football
1681845016
А в Европе вот прям совсем всё плохо и сыновей Данни никуда не берут, что пришлось выбирать российские клубы, которые отстранены от всех международных соревнований? В Португалии вроде бы играют. Чем плох клуб Маритиму? Видимо, в Зените большую зарплату предложат?
Ответить
Главные новости
Титов одним словом описал поражение «Спартака» от «Динамо»
14:24
Андрей Мостовой упрекнул Семака: «Давно не испытывал чувства доверия»
14:18
1
Стали известны финансовые требования «Гвадалахары» к «Спартаку» по Альварадо
13:48
ФотоНазваны претенденты на звание лучшего игрока июля и августа в РПЛ
13:40
Фанаты «Црвены Звезды» заявили о позоре «Спартака»
13:31
5
Радимов оценил поведение Семака в матче с ЦСКА в сравнении с Талалаевым
13:22
1
В «Динамо» заявили о провокациях в связи с удалением Тюкавина
13:10
2
«Спартаку» отказали в продаже участника ЧМ-2026 за 15 миллионов
12:45
1
Газзаев определил ошибку Карседо в матче с «Динамо»
12:17
5
ЦСКА отказали в продаже игрока за 15 миллионов
11:59
1
Все новости
Все новости
Григорян сказал, что плохого он увидел в игре «Спартака» против «Динамо»
13:57
Радимов оценил поведение Семака в матче с ЦСКА в сравнении с Талалаевым
13:22
1
В «Динамо» заявили о провокациях в связи с удалением Тюкавина
13:10
2
«Спартаку» отказали в продаже участника ЧМ-2026 за 15 миллионов
12:45
1
ФотоЗащитник «Крыльев» перешел в клуб Первой лиги
12:29
Газзаев определил ошибку Карседо в матче с «Динамо»
12:17
5
ЦСКА отказали в продаже игрока за 15 миллионов
11:59
1
Генич сказал, в чем провалился Карседо в игре с «Динамо»
11:48
1
«Локомотив» отдаст вингера в «Крылья Советов»
11:39
В «Балтике» рассказали о серьезном разговоре с Талалаевым
11:28
5
Соболеву обидно за неназначенный пенальти в игре с ЦСКА
11:12
13
Радимов – о футболисте «Спартака»: «Его вообще откуда привезли?»
10:40
8
Кирьяков назвал игроков «Спартака», которые провалили матч с «Динамо»
10:05
17
Радимов заявил, что «Спартак» идет по наклонной
09:37
16
Шалимов отреагировал на гол Мостового в дебютной игре за «Локомотив»
09:18
Радимов позавидовал преображению «Динамо»
08:43
6
Аршавин высказался о проблемах в игре «Зенита»
08:20
Мостовой высказался о своем голе в дебютном матче за «Локо»
01:00
3
Талалаев отметил излишнюю самоуверенность у трех игроков «Балтики»
00:55
1
«На десять минут был в прострации»: Комличенко разбили голову с «Балтикой»
00:38
3
Червиченко – о поражении «Спартака» от «Динамо»: «Надо меньше слушать сказки о чемпионстве»
00:29
7
Реакция Шварца на удаление Тюкавина со «Спартаком»
00:24
5
Губерниев прокомментировал поражение «Спартака» от «Динамо»
Вчера, 23:58
4
Определен игрок, который подставил «Динамо» в дерби со «Спартаком»
Вчера, 23:53
Реакция Генича на поражение «Спартака» от «Динамо»
Вчера, 23:47
2
«Я никогда…»: игроки «Динамо» – после победы над «Спартаком»
Вчера, 23:42
13
Талалаев высказался после поражения «Балтики» от «Локомотива»
Вчера, 23:27
4
Галактионов прокомментировал победу «Локомотива» над «Балтикой»
Вчера, 23:18
6
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+