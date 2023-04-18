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    Данни проведет переговоры с «Зенитом» о переходе его 18-летних сыновей в клуб из Петербурга

    Экс-игрок «Зенита» Мигель Данни планирует встретиться с представителями клуба из Санкт-Петербурга по поводу возможного перехода его детей в российский клуб.

    «Пока мы не встречались с представителями «Зенита», увидимся в эти выходные.

    Если мои дети будут играть за этот клуб, то я буду очень счастлив. «Зенит» – отличная команда, и я считаю, что лучшие игроки хотят играть там! И мои дети наверняка хотели бы когда-нибудь представлять «Зенит», – сказал Данни.

    • Дети Дании Бернанду и Франсишку – братья-близнецы, им по 18 лет.
    • Оба играют за «Маритиму».

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 12:37
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +887

      эд100 2 минуты назад

      что за бред?... кто то это в серьёз воспринимает? берите, в вашем цирке будет пополнение

      0
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      Рейтинг: +2416

      baden69 1 час назад

      Если они будут играть как минимум не хуже Мигеля, то их рады будут видеть в клубе.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1805

      ПалкоВводецъ (returned) 1 час назад

      С благодарностью в Петербурге вспоминают этого кудесника мяча.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4897

      Питерский князь 2 часа назад

      Если они играют так же,то почему нет?

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +1486

      elessar arnor > Питерский князь 1 час назад

      в норм клубы Европы не взяли)

      0
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      Рейтинг: +4403

      Spirit_78 > elessar arnor 1 минуту назад

      То, что в 18 лет не взяли - ни о чём ещё не говорит. Не всем быть как Месси и Неймар звёздами с самой юности.

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