Данни проведет переговоры с «Зенитом» о переходе его 18-летних сыновей в клуб из Петербурга

Экс-игрок «Зенита» Мигель Данни планирует встретиться с представителями клуба из Санкт-Петербурга по поводу возможного перехода его детей в российский клуб.

«Пока мы не встречались с представителями «Зенита», увидимся в эти выходные.

Если мои дети будут играть за этот клуб, то я буду очень счастлив. «Зенит» – отличная команда, и я считаю, что лучшие игроки хотят играть там! И мои дети наверняка хотели бы когда-нибудь представлять «Зенит», – сказал Данни.