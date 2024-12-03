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Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Команды
Маритиму
€ 9 млн
Маритиму
Фуншал
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Стадион:
Дос Баррейрос
Сайт:
http://www.csmaritimo.org.pt/
Тренер:
Даниэль Рамос
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Трансферы
Результаты
Расписание
Таблица
Составлен список топ-10 лучших ассистентов в истории чемпионатов России
2024.12.03 13:10
2
Экс-зенитовец Данни стал спортивным директором португальского клуба
2023.11.18 18:46
Фото
«Химки» объявили о покупке бразильца Андраде
2023.02.09 10:26
1
«Химки» купили бразильского защитника за 300 тысяч
2023.01.28 08:16
2
«Химки» согласовали переход бразильского защитника
2023.01.27 00:38
1
«Маритиму»: «Мы много наблюдали за Агаларовым. Он мог бы быть интересен нам и нашей лиге»
2022.07.13 19:36
Газизов подтвердил предложение «Маритиму» по Агаларову и рассказал об интересе из двух стран
2022.07.13 13:42
«Маритиму» сделал предложение «Уфе» по трансферу Агаларова
2022.07.13 13:12
3
«Краснодар» возобновил интерес к Рикардиньо
2022.01.15 14:56
3
Sport24: «Ростов» намерен подписать хорватского хавбека Вуковича
2019.06.22 10:56
3
O Jogo: Данни расторг контракт с «Маритиму» и может завершить карьеру
2018.12.27 15:44
4
Примейра. «Порту» перед матчем с «Локомотивом» обыграл «Маритиму» и возглавил таблицу. Данни удалили
2018.11.03 23:14
1
Фото
Федерация футбола Португалии оштрафовала маскота «Спортинга». Лев Жубас обнял игрока лиссабонцев
2018.10.04 20:26
3
Данни: «Летом ждал предложения от «Зенита». Звонил Семаку»
2018.10.04 12:15
28
Данни: «Все еще чувствую себя футболистом «Зенита»
2018.09.03 16:46
6
Фото
Данни: «Я вновь надел майку великого «Маритиму»!»
2018.07.23 06:08
8
Фото
Экс-капитан «Зенита» Данни вернулся в родной «Маритиму»
2018.07.22 19:10
8
Лига Европы. Киевское «Динамо» обыграло «Маритиму» и пробилось в групповой этап
2017.08.24 21:41
2
Лига Европы. Киевское «Динамо» не справилось с бывшей командой Бышовца и Пепе
2017.08.18 00:28
10
Данни может подписать контракт с «Маритиму»
2017.06.19 18:48
2
«Маритиму» заинтересован в приглашении Данни
2017.06.07 17:24
4
«Бенфика» в седьмой раз завоевала Кубок лиги
2016.05.20 23:56
Главные новости
ЦСКА отправит защитника в сербский клуб
10:37
Кордоба ответил, нужен ли «Краснодару» Дзюба
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02:00
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