- 9 февраля
- 10:26 Фото «Химки» объявили о покупке бразильца Андраде 1
- 28 января
- 08:16 «Химки» купили бразильского защитника за 300 тысяч 2
- 27 января
- 00:38 «Химки» согласовали переход бразильского защитника 1
- 13 июля 2022
- 19:36 «Маритиму»: «Мы много наблюдали за Агаларовым. Он мог бы быть интересен нам и нашей лиге»
- 13:42 Газизов подтвердил предложение «Маритиму» по Агаларову и рассказал об интересе из двух стран
- 13:12 «Маритиму» сделал предложение «Уфе» по трансферу Агаларова 3
- 15 января 2022
- 14:56 «Краснодар» возобновил интерес к Рикардиньо 3
- 22 июня 2019
- 10:56 Sport24: «Ростов» намерен подписать хорватского хавбека Вуковича 3
- 27 декабря 2018
- 15:44 O Jogo: Данни расторг контракт с «Маритиму» и может завершить карьеру 4
- 3 ноября 2018
- 23:14 Примейра. «Порту» перед матчем с «Локомотивом» обыграл «Маритиму» и возглавил таблицу. Данни удалили 1
- 4 октября 2018
- 20:26 Фото Федерация футбола Португалии оштрафовала маскота «Спортинга». Лев Жубас обнял игрока лиссабонцев 3
- 12:15 Данни: «Летом ждал предложения от «Зенита». Звонил Семаку» 28
- 3 сентября 2018
- 16:46 Данни: «Все еще чувствую себя футболистом «Зенита» 6
- 23 июля 2018
- 06:08 Фото Данни: «Я вновь надел майку великого «Маритиму»!» 8
- 22 июля 2018
- 19:10 Фото Экс-капитан «Зенита» Данни вернулся в родной «Маритиму» 8
- 24 августа 2017
- 21:41 Лига Европы. Киевское «Динамо» обыграло «Маритиму» и пробилось в групповой этап 2
- 18 августа 2017
- 00:28 Лига Европы. Киевское «Динамо» не справилось с бывшей командой Бышовца и Пепе 10
- 19 июня 2017
- 18:48 Данни может подписать контракт с «Маритиму» 2
- 7 июня 2017
- 17:24 «Маритиму» заинтересован в приглашении Данни 4
- 20 мая 2016
- 23:56 «Бенфика» в седьмой раз завоевала Кубок лиги