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Газизов подтвердил предложение «Маритиму» по Агаларову и рассказал об интересе из двух стран

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал информацию о том, что клуб получил предложение о трансфере нападающего Гамида Агаларова от «Маритиму».

«Не могу отрицать, что у нас есть предложение от «Маритиму». Это один из вариантов. Мы рассматриваем его. Но это не единственный клуб из Европы, который интересуется Гамидом. Это клубы из Бельгии и Турции.

Надеюсь, что до конца недели мы все порешаем. Пока это мои надежды, нужно ведь решение игрока. Они (представители Агаларова) также ведут переговоры с «Ахматом», – сказал Газизов.

  • «Маритиму» базируется на острове Мадейра.
  • Клуб занял 10-е место в минувшем чемпионате Португалии.
  • В прошлом сезоне Агаларов забил 20 голов и сделал 2 ассиста в 33 матчах.
  • Он стал лучшим бомбардиром РПЛ.

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Источник: «Матч ТВ»

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