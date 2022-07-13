Газизов подтвердил предложение «Маритиму» по Агаларову и рассказал об интересе из двух стран

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал информацию о том, что клуб получил предложение о трансфере нападающего Гамида Агаларова от «Маритиму».
«Не могу отрицать, что у нас есть предложение от «Маритиму». Это один из вариантов. Мы рассматриваем его. Но это не единственный клуб из Европы, который интересуется Гамидом. Это клубы из Бельгии и Турции.
Надеюсь, что до конца недели мы все порешаем. Пока это мои надежды, нужно ведь решение игрока. Они (представители Агаларова) также ведут переговоры с «Ахматом», – сказал Газизов.
- «Маритиму» базируется на острове Мадейра.
- Клуб занял 10-е место в минувшем чемпионате Португалии.
- В прошлом сезоне Агаларов забил 20 голов и сделал 2 ассиста в 33 матчах.
- Он стал лучшим бомбардиром РПЛ.
Источник: «Матч ТВ»