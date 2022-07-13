Газизов подтвердил предложение «Маритиму» по Агаларову и рассказал об интересе из двух стран

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал информацию о том, что клуб получил предложение о трансфере нападающего Гамида Агаларова от «Маритиму».

«Не могу отрицать, что у нас есть предложение от «Маритиму». Это один из вариантов. Мы рассматриваем его. Но это не единственный клуб из Европы, который интересуется Гамидом. Это клубы из Бельгии и Турции.

Надеюсь, что до конца недели мы все порешаем. Пока это мои надежды, нужно ведь решение игрока. Они (представители Агаларова) также ведут переговоры с «Ахматом», – сказал Газизов.