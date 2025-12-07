Нападающий «Динамо Мх» Гамид Агаларов выразил недовольство работой главного судьи Алексея Сухого в матче с «Пари НН» (0:1).
Форвард высказался о рефери в эфире канала «Матч Премьер» в перерыве домашней встречи 18-го тура РПЛ. Агаларов был заменен на Сослана Кагермазова, который вышел на поле с началом второго тайма.
– Что нужно изменить «Динамо»?
– Судью поменять.
– А по игровым связям?
– По игровым связям неплохо получается. Но человек в черном нам мешает. Это уже не в первый раз. Я буду говорить открыто.
- Сухой удалил защитника махачкалинцев Джемаала Табидзе на 20-й минуте. Арбитр пересматривал эпизод у монитора, но не изменил изначальное решение о красной карточке.
- Также Сухой назначил пенальти в пользу «Пари НН» после просмотра эпизода с борьбой вингера махачкалинцев Никиты Глушкова с защитником Максимом Шнапцевым в штрафной хозяев. Хуан Мануэль Боселли реализовал 11-метровый на 37-й минуте.
Источник: Спортс''