Нападающий «Динамо Мх» Гамид Агаларов выразил недовольство работой главного судьи Алексея Сухого в матче с «Пари НН» (0:1).

Форвард высказался о рефери в эфире канала «Матч Премьер» в перерыве домашней встречи 18-го тура РПЛ. Агаларов был заменен на Сослана Кагермазова, который вышел на поле с началом второго тайма.

– Что нужно изменить «Динамо»?

– Судью поменять.

– А по игровым связям?

– По игровым связям неплохо получается. Но человек в черном нам мешает. Это уже не в первый раз. Я буду говорить открыто.