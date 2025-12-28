Реакция Рабинера на желание «Спартака» бесплатно отпустить Бонгонда

Журналист «Спорт-Экспресса» Игорь Рабинер прокомментировал желание «Спартака» бесплатно отпустить форварда Тео Бонгонда.
«Как же я люблю этот клуб. Покупать – так раззудись плечо, ничего не пожалеем. А продавать – зачем, если можно бесплатно отдать?» – написал Рабинер.
- 30-летний Бонгонда в этом сезоне провел 5 матчей за «Спартак».
- Transfermarkt оценивает стоимость вингера в 6 миллионов евро.
- Футболист сейчас на Кубке Африке в составе сборной ДР Конго.
Источник: телеграм-канал Игоря Рабинера