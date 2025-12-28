Реакция Рабинера на желание «Спартака» бесплатно отпустить Бонгонда

Журналист «Спорт-Экспресса» Игорь Рабинер прокомментировал желание «Спартака» бесплатно отпустить форварда Тео Бонгонда.

«Как же я люблю этот клуб. Покупать – так раззудись плечо, ничего не пожалеем. А продавать – зачем, если можно бесплатно отдать?» – написал Рабинер.