Аленичев заявил, что не вернется тренировать во Вторую лигу

Бывший главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев сказал, может ли он вернуться к тренерской работе.

– На Кубке Легенд вы в качестве помощника тренера . Может ли это быть мостиком в будущее, что в вас что-то проснeтся и вы вернeтесь к тренерской работе?

– Я не засыпал ещe (улыбается)! У меня и сейчас есть драйв: переживаешь всe так же. Это не быть игроком, когда тебе тренер установку дал. Для футболиста самое главное – выполнить эту установку. Тренер отвечает за игроков. На Кубке Легенд это 10-12 игроков, а в большой команде – 20-25 человек. Это огромная ответственность. Я прошeл всe это и отлично знаю.

Рассчитываю, что в будущем ещe вернусь на тренерский мостик в качестве главного тренера. Если будет что-то интересное, я обязательно это рассмотрю. Многие считают, что мне стоит вернуться во Вторую лигу или в КФК, где я уже прошeл достаточно тяжeлый путь. Но, конечно же, туда я не вернусь.