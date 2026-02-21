Агент спартаковца Самошникова рассказал, что происходит с игроком

Алексей Бабырь, агент защитника «Спартака» Ильи Самошникова, прояснил отсутствие игрока в матчах.
«Илья занимается реабилитацией. Как только медицинский штаб допустит, он вернется в общую группу. Я думаю, что это произойдет уже скоро. Но все зависит от решения врачей, он восстанавливается после травмы», – рассказал Бабырь.
- Ранее сообщалось, что в клубе ожидали гораздо большего от трансфера игрока, который по различным причинам не выходил на поле с 25 октября.
- «Спартак» приобрел Самошникова у «Локомотива» 19 августа прошлого года за 3,7 миллиона евро.
- 28‑летний защитник провел за красно‑белых 5 матчей, забил 1 гол, сделал 1 ассист.
Источник: «РБ Спорт»