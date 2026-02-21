Агент спартаковца Самошникова рассказал, что происходит с игроком

Алексей Бабырь, агент защитника «Спартака» Ильи Самошникова, прояснил отсутствие игрока в матчах.

«Илья занимается реабилитацией. Как только медицинский штаб допустит, он вернется в общую группу. Я думаю, что это произойдет уже скоро. Но все зависит от решения врачей, он восстанавливается после травмы», – рассказал Бабырь.