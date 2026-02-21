Введите ваш ник на сайте
Белорусский футбол начал интеграцию в российский

Вчера, 14:47
26

Глава БФФ Евгений Булойчик сообщил, что белорусская команда появится в российской ЮФЛ.

«В целях развития детско-юношеского футбола проведена встреча с руководством РФС. В настоящее время дорабатывается вопрос участия нашей команды в российской юношеской футбольной лиге (ЮФЛ) по трем возрастам», – сказал Булойчик.

  • ЮФЛ появилась при президенте РФС Александре Дюкове.
  • Россия и Беларусь образуют т.н. Союзное государство.
  • В отличие от России, Беларусь не отстранена от международного футбола.

Источник: Football.by
Беларусь. Высшая лига Россия. Премьер-лига
Комментарии (26)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
R_a_i_n
1771675406
Давно пора.
Ответить
Таврида
1771675674
Как всегда - Россия, деньги дай.
Ответить
Император 1
1771676126
Белоруссия походу в состав войдёт)))
Ответить
c 7890
1771676742
Интеграция это штука такая- все совместно. Ну то есть и санкции тоже. Седни играют беларусские клубы в еврокубках, а после интеграции нет. Вот оно чо.Гы гы
Ответить
рылы
1771679132
собачья чушь. я про эти популистские мнения, что в рпл должна выступать пара команд из беларуси, о чём тыщу раз говорилось ранее. во-первых, с какого хера? во-вторых, они займут чьи-то места, и наши клубы явно будут против такого поворота. например, иванов из урала. в-третьих (главное!) - вы вообще видели стоимости самых топовых картофельных команд? половина фнл дороже! один хряк умяров стоит как весь динамо минск! 7 лямов. о чём вообще речь? не будет у нас их тут никогда. и даже эти эксперименты с детьми, о чём новость, до добра не доведёт - только до бобра.
Ответить
