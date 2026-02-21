Белорусский футбол начал интеграцию в российский

Глава БФФ Евгений Булойчик сообщил, что белорусская команда появится в российской ЮФЛ.
«В целях развития детско-юношеского футбола проведена встреча с руководством РФС. В настоящее время дорабатывается вопрос участия нашей команды в российской юношеской футбольной лиге (ЮФЛ) по трем возрастам», – сказал Булойчик.
- ЮФЛ появилась при президенте РФС Александре Дюкове.
- Россия и Беларусь образуют т.н. Союзное государство.
- В отличие от России, Беларусь не отстранена от международного футбола.
Источник: Football.by