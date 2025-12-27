Введите ваш ник на сайте
Белорусский тренер заявил о пользе пива для футболистов

27 декабря, 15:05
1

Юрий Пунтус, известный белорусский тренер, считает, что пиво идет на пользу спортсменам.

«В малых количествах для восстановления пиво идeт на пользу. Сегодняшняя молодeжь не настолько пьющая, если сравнивать, когда мы были молодыми.

Сейчас совсем единицы выпивают. Надо отдать должное нынешнему поколению. Они больше дружат с режимом. Но пиво, сухое вино пару бокалов после матча – нормально. Это только на пользу», – сказал Пунтус.

  • 65-летний тренер без работы с 2024 года, когда покинул «МЛ Витебск».
  • Пунтус дважды становился чемпионом Беларуси.
  • В 2006-2007 годах он тренировал сборную страны.

Еще по теме:
Раскрыта зарплата Гончаренко на новом месте работы 8
Бывший главный тренер ЦСКА может возглавить сборную Беларуси 4
Игрок в Беларуси вышел на матч в образе «бати из 90-х»
Источник: телеграм-канал «Спорт Беларуси»
Беларусь. Высшая лига Пунтус Юрий
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
k611
1766847363
Губит людей не пиво, губит людей вода...
Ответить
