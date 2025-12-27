Белорусский тренер заявил о пользе пива для футболистов

Юрий Пунтус, известный белорусский тренер, считает, что пиво идет на пользу спортсменам.

«В малых количествах для восстановления пиво идeт на пользу. Сегодняшняя молодeжь не настолько пьющая, если сравнивать, когда мы были молодыми.

Сейчас совсем единицы выпивают. Надо отдать должное нынешнему поколению. Они больше дружат с режимом. Но пиво, сухое вино пару бокалов после матча – нормально. Это только на пользу», – сказал Пунтус.