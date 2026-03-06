Белорусский клуб отказался от Фалькао

Владелец «МЛ Витебск» Артем Леонов заявил, что у клуба была возможность подписать нападающего Радамеля Фалькао.

– Недавно появилась информация, что «МЛ Витебск» предлагали услуги знаменитого экс-игрока «Манчестер Юнайтед» и мадридского «Атлетико» Радамеля Фалькао. Это правда?

– Правда. Мы общались с его агентом, кажется, в декабре, и, судя по всему, сам футболист тоже готов был приехать. Но, если честно, я хочу подписывать молодых игроков, которые стремятся доказать что-то на поле. Думаю, от них пользы будет больше, чем от возрастных футболистов.

– Но зарплату Фалькао вы могли бы потянуть?

– Я бы не сказал, что она была огромной. Могу ошибаться, но речь вроде бы шла о 20–25 тысячах евро в месяц.

– Насколько тяжело привезти хорошего футболиста из Западной Европы в Беларусь?

– Очень. Приведу пример: у нас была договоренность с хорватским «Хайдуком» о переходе Абдули Саньянга. Сам игрок был не против, но агент отговорил его. И таких случаев немало. Как только слышат, что команда из Беларуси, многие ни за какие деньги не хотят ехать к нам. Но есть и обратные примеры. Все, на самом деле, зависит от агента. Если он, как в случае с сербом Месаровичем, относится к нам нормально, то проблем не возникает.