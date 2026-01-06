Гончаренко после назначения в Беларусь ответил, планирует ли совмещать сборную с клубной работой

Новый главный тренер сборной Беларуси Виктор Гончаренко не планирует совмещать команду с каким-либо клубом.

«Считаю, что иметь совмещение – это неправильно.

Я видел пример Слуцкого, Карпина, как тяжело им это дается. Это не пойдет на пользу ни команде, ни сборной», – сказал Гончаренко.