Гончаренко после назначения в Беларусь ответил, планирует ли совмещать сборную с клубной работой

Новый главный тренер сборной Беларуси Виктор Гончаренко не планирует совмещать команду с каким-либо клубом.
«Считаю, что иметь совмещение – это неправильно.
Я видел пример Слуцкого, Карпина, как тяжело им это дается. Это не пойдет на пользу ни команде, ни сборной», – сказал Гончаренко.
- Тренер сменил в Беларуси испанца Карлоса Алоса.
- 48-летний специалист ранее тренировал БАТЭ, а затем 6 российских клубов с 2013 по 2025 годы: «Кубань», «Урал» (дважды), ЦСКА, «Уфу», «Краснодар» и «Пари НН».
- В марте и июне сборной Беларуси предстоят товарищеские матчи, а затем она сыграет в Лиге наций.