Форвард «Зенита» назвал знаменитого игрока лжецом и клеветником

Нападающий «Зенита» Джон Дуран раскритковал высказывания экс-полузащитника сборной Колумбии Карлоса Вальдеррамы.

Ранее участник трех чемпионатов мира заявил, что форварда петербуржцев не включат в состав национальной команды на ЧМ-2026: «Он сам себя из нее исключил. Нельзя драться с партнерами по команде».

Вальдеррама в 2004 году был включен в список «ФИФА 100» величайших живущих футболистов.

«Хватит. Я никогда не был и не буду болтуном или шоуменом. Но хватит уже этого негатива и сплетен, которые только порочат и вредят имиджу человека.

Я не дрался ни с одним игроком, а тем более представителем тренерского штаба сборной Колумбии. Слова об этом – ложь. Если такое произойдет, я сам сразу же публично выступлю, потому что я всегда говорю правду, даже если многим это не нравится.

Ни журналисту, ни бывшему игроку нельзя что-либо утверждать, не зная того, что было на самом деле и даже ничего не проверив.

Это подрывает доверие к их собственным словам и имиджу. Если у кого-то есть доказательства, что у меня были проблемы с кем-либо в сборной, то их нужно предоставить. Тот, кто говорит без доказательств, выглядит лжецом и клеветником», – написал Дуран.