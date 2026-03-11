Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Лига чемпионов Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Форвард «Зенита» назвал знаменитого игрока лжецом и клеветником

Форвард «Зенита» назвал знаменитого игрока лжецом и клеветником

11 марта, 09:32
3

Нападающий «Зенита» Джон Дуран раскритковал высказывания экс-полузащитника сборной Колумбии Карлоса Вальдеррамы.

  • Ранее участник трех чемпионатов мира заявил, что форварда петербуржцев не включат в состав национальной команды на ЧМ-2026: «Он сам себя из нее исключил. Нельзя драться с партнерами по команде».
  • Вальдеррама в 2004 году был включен в список «ФИФА 100» величайших живущих футболистов.

«Хватит. Я никогда не был и не буду болтуном или шоуменом. Но хватит уже этого негатива и сплетен, которые только порочат и вредят имиджу человека.

Я не дрался ни с одним игроком, а тем более представителем тренерского штаба сборной Колумбии. Слова об этом – ложь. Если такое произойдет, я сам сразу же публично выступлю, потому что я всегда говорю правду, даже если многим это не нравится.

Ни журналисту, ни бывшему игроку нельзя что-либо утверждать, не зная того, что было на самом деле и даже ничего не проверив.

Это подрывает доверие к их собственным словам и имиджу. Если у кого-то есть доказательства, что у меня были проблемы с кем-либо в сборной, то их нужно предоставить. Тот, кто говорит без доказательств, выглядит лжецом и клеветником», – написал Дуран.

  • Сообщалось, что Дуран устроил потасовку с тренером сборной Колумбии Нестором Лоренсо из-за замены в перерыве домашнего отброчного матча ЧМ-2026 с Перу (0:0) 6 июня 2025-го. В стычке якобы участвовали Хамес Родригес и Джефферсон Лерма.
  • После того матча Дуран больше не играл за национальную команду.

Источник: Infobae
Россия. Премьер-лига Чемпионат мира Зенит Колумбия Дуран Джон
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
acor94
1773214284
Во будет прикольно, если Семак в жбан получит от Дурана, за то что тот Соболева выпускает)) весь свинарник ржать будет))
Ответить
Mladiс
1773225787
Дюран, скажи правду, сдавал матч Оренбургу?))
Ответить
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 