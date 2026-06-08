Экс-игрок «Спартака» вошел в тренерский штаб Шварца в «Динамо»

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц решил воссоединиться с Сергеем Паршивлюком.
Бывший защитник «Спартака» вошел в тренерский штаб немецкого специалиста.
Когда Шварц возглавлял бело-голубых с 2020 по 2022 год, Паршивлюк еще был футболистом.
Впоследствии Сергей был помощником Марцела Лички, Валерия Карпина и Ролана Гусева.
- Паршивлюк ушел из «Динамо» в январе.
- Он провел в московском клубе 6,5 лет в качестве игрока и тренера.
- Ролан Гусев зимой решил не включать Паршивлюка в свой штаб.
Источник: «РБ Спорт»