Экс-игрок «Спартака» вошел в тренерский штаб Шварца в «Динамо»

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц решил воссоединиться с Сергеем Паршивлюком.

Бывший защитник «Спартака» вошел в тренерский штаб немецкого специалиста.

Когда Шварц возглавлял бело-голубых с 2020 по 2022 год, Паршивлюк еще был футболистом.

Впоследствии Сергей был помощником Марцела Лички, Валерия Карпина и Ролана Гусева.