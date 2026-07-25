Главный тренер «Родины» Диас: «Знаю несколько матерных русских слов – без этого никуда»

Главный тренер «Родины» Хуан Диас рассказал об изучении русского языка.

– Русский язык учите?

– Знаю базовые слова: «Добрый вечер», «Я тебя люблю», «Давайте посмотрим», футбольные термины, цвета и цифры. Ну и, конечно, несколько матерных – без этого никуда (смеется).

– Как вам Москва?

– Очень нравится. И не только мне, но и моей семье, которая периодически ко мне приезжает. Главное, чтобы погода была хорошая. Но минус – пробки. Бывает, застреваешь в них и можешь опоздать.