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  • Главный тренер «Родины» Диас: «Знаю несколько матерных русских слов – без этого никуда»

Главный тренер «Родины» Диас: «Знаю несколько матерных русских слов – без этого никуда»

Сегодня, 12:20

Главный тренер «Родины» Хуан Диас рассказал об изучении русского языка.

– Русский язык учите?

– Знаю базовые слова: «Добрый вечер», «Я тебя люблю», «Давайте посмотрим», футбольные термины, цвета и цифры. Ну и, конечно, несколько матерных – без этого никуда (смеется).

– Как вам Москва?

– Очень нравится. И не только мне, но и моей семье, которая периодически ко мне приезжает. Главное, чтобы погода была хорошая. Но минус – пробки. Бывает, застреваешь в них и можешь опоздать.

  • Диас возглавляет «Родину» с сентября 2025 года.
  • Сегодня клуб сыграет в матче 1-го тура РПЛ со «Спартаком». Встреча начнется в 20:45 мск.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Родина Диас Хуан
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