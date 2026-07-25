Стали известны стартовые составы на матч 1-го тура чемпионата России, в котором сыграют «Акрон» и «Зенит». Игра состоится 25 июля, начало встречи запланировано на 16:15 по московскому времени.

Стартовые составы на матч:

«Акрон»: Гудиев, Бардыбахин, Бокоев, Фернандес, Неделчару, Джурасович, Бистрович, Лончар, Тедич, Аревало, Дмитриев.

Главный тренер: Срджан Благоевич

«Зенит»: Адамов, Нино, Вега, Дивеев, Барриос, Вендел, Джон Джон, Мантуан, Соболев, Глушенков, Педро.

Главный тренер: Сергей Семак

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