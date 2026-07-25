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  • Стали известны стартовые составы на матч «Акрон» – «Зенит»: 25 июля 2026

Стали известны стартовые составы на матч «Акрон» – «Зенит»: 25 июля 2026

Сегодня, 15:05
6

Стали известны стартовые составы на матч 1-го тура чемпионата России, в котором сыграют «Акрон» и «Зенит». Игра состоится 25 июля, начало встречи запланировано на 16:15 по московскому времени.

Стартовые составы на матч:

«Акрон»: Гудиев, Бардыбахин, Бокоев, Фернандес, Неделчару, Джурасович, Бистрович, Лончар, Тедич, Аревало, Дмитриев.

Главный тренер: Срджан Благоевич

«Зенит»: Адамов, Нино, Вега, Дивеев, Барриос, Вендел, Джон Джон, Мантуан, Соболев, Глушенков, Педро.

Главный тренер: Сергей Семак

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Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Зенит Акрон
Комментарии (6)
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Semenycch
1784982574
У Зенита состав боевой.
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ТяжелаяАртиллерия
1784982778
Зенит даешь 0:5.
Ответить
волчарик
1784982911
Ожидаемо.
Ответить
Номэд
1784983717
Семь пед.росов
Ответить
Константин-Шапкин-google
1784985504
Удачи Акрону!👋
Ответить
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