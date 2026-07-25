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  • «Реал» готов заплатить более 100 миллионов за 19-летнего нападающего

«Реал» готов заплатить более 100 миллионов за 19-летнего нападающего

Вчера, 22:28

«Реал» устно согласовал условия личного контракта с Яном Диоманде, нападающим «Лейпцига».

Ранее, в июне, аналогичное согласие от игрока получил «ПСЖ». Таким образом, оба клуба договорились с футболистом по условиям контракта.

«Реал» готовит новое предложение для «Лейпцига» после того как немецкий клуб отклонил предыдущее – 90 млн евро плюс 10 млн в виде бонусов. «ПСЖ» сегодня вновь связался с представителями игрока и продолжает борьбу за трансфер.

  • «Лейпциг» год назад купил Диоманде у «Леганеса» за 20 млн евро.
  • В дебютном сезоне он забил 13 голов и сделал 10 ассистов в 36 матчах.
  • Диоманде играл за Кот-д'Ивуар на ЧМ-2026.

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Источник: телеграм-канал Фабрицио Романо
Германия. Бундеслига Испания. Примера РБ Лейпциг Реал Диоманде Ян
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