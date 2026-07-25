«Реал» готов заплатить более 100 миллионов за 19-летнего нападающего

«Реал» устно согласовал условия личного контракта с Яном Диоманде, нападающим «Лейпцига».

Ранее, в июне, аналогичное согласие от игрока получил «ПСЖ». Таким образом, оба клуба договорились с футболистом по условиям контракта.

«Реал» готовит новое предложение для «Лейпцига» после того как немецкий клуб отклонил предыдущее – 90 млн евро плюс 10 млн в виде бонусов. «ПСЖ» сегодня вновь связался с представителями игрока и продолжает борьбу за трансфер.