«Реал» готов заплатить более 100 миллионов за 19-летнего нападающего

«Реал» устно согласовал условия личного контракта с Яном Диоманде, нападающим «Лейпцига».
Ранее, в июне, аналогичное согласие от игрока получил «ПСЖ». Таким образом, оба клуба договорились с футболистом по условиям контракта.
«Реал» готовит новое предложение для «Лейпцига» после того как немецкий клуб отклонил предыдущее – 90 млн евро плюс 10 млн в виде бонусов. «ПСЖ» сегодня вновь связался с представителями игрока и продолжает борьбу за трансфер.
- «Лейпциг» год назад купил Диоманде у «Леганеса» за 20 млн евро.
- В дебютном сезоне он забил 13 голов и сделал 10 ассистов в 36 матчах.
- Диоманде играл за Кот-д'Ивуар на ЧМ-2026.
Источник: телеграм-канал Фабрицио Романо