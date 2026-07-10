Раскрыта зарплата Клоппа в сборной Германии

Юрген Клопп, бывший главный тренер «Ливерпуля», будет получать 7 миллионов евро в год по четырехлетнему контракту со сборной Германии. Об этом сообщает издание Bild.
Оклад 59-летнего тренера превысит зарплату предыдущего тренера бундестим Юлиана Нагельсмана, которая, по данным СМИ, составляла от 4 до 6 миллионов евро в год.
- С 2025 года Клопп занимает пост директора по международным связям Red Bull. Его соглашение с компанией рассчитано до конца 2029 года.
- До этого он возглавлял «Ливерпуль» на протяжении девяти лет – с 2015 по 2024 год.
- 3 июля Немецкий футбольный союз объявил о досрочном расторжении контракта с Нагельсманом и заявил о намерении провести переговоры с Клоппом.
Источник: «Бомбардир»