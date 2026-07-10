Раскрыта зарплата Клоппа в сборной Германии

Юрген Клопп, бывший главный тренер «Ливерпуля», будет получать 7 миллионов евро в год по четырехлетнему контракту со сборной Германии. Об этом сообщает издание Bild.

Оклад 59-летнего тренера превысит зарплату предыдущего тренера бундестим Юлиана Нагельсмана, которая, по данным СМИ, составляла от 4 до 6 миллионов евро в год.